“Pedia para Deus me consertar”, diz Marcos Pigossi sobre dificuldade em se aceitar gay

Marcos Pigossi falou pela primeira vez sobre a dificuldade que enfrentou para se aceitar gay. O ator de 33 anos assumiu relacionamento com o cineasta Marco Calvani em novembro de 2021.

“Eu rezava, pedia a Deus para me consertar. A homofobia é tão enraizada que, por mais que a gente assuma, ainda vai lidar com o preconceito interno. Vesti a máscara heterossexual, sempre fui observado pela beleza”, disse em entrevista para o jornal O Globo.

“Fiz esse personagem hétero para me esconder, o que deixou minha vida mais confortável. E sou branco, privilegiado, classe média, filho de médicos. Imagina quem está na favela, é negro…”, completou.

O ator ainda flaou sobre a importância da aceitação: “A pessoa que se aceita e está feliz com o que é conhece uma força enorme. Se sente com poder para ocupar espaços. E o encontro com a comunidade é uma corrente bonita, a gente se sente fortalecido, cria um senso comunitário”.

“Porque, no fundo, o que a gente mais quer é pertencer. Como homossexual, sentia que não pertencia a nenhum grupo. Todos esses corpos passam por isso. E quando passam a pertencer… É do caral**!”, continuou.

“Me desenvolvi tentando manter um corpo masculinizado. E acho que isso veio do trauma de não poder me assumir, foi uma maneira de me proteger. Mas, hoje, aquela sombra de ‘não desliza’ desapareceu”, finalizou o ator.

