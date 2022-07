Carga de fertilizante cai de caminhão e bloqueia avenida das Torres; vídeo

Manaus (AM) – Um acidente de trânsito envolvendo uma carreta que transportava uma carga de fertilizantes acabou bloqueado a avenida das Torres, na Zona Norte de Manaus, na manhã desta quarta-feira (13). O acidente ocorreu por volta de 1h.

De acordo com testemunhas, no momento do acidente, o motorista da carreta foi fazer uma curva, o compartimento de carga abriu e centenas de quilos de fertilizante ficaram espalhados pelo chão.

Devido a presença do produto na pista, foi necessário a interdição parcial da via para que funcionários da empresa responsável pela carga realizassem a limpeza da via.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local realizando a orientação de motoristas que passaram pela localidade.

