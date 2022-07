Brasileirão fecha 1° turno com média de público superior a 21 mil nos estádios

No primeiro ano sem restrições pela pandemia de Covid-19, as arquibancadas da Série A estão cada vez mais cheias. A média de público do primeiro turno do Brasileirão superou os 21 mil presentes por jogo e pode ficar ainda mais expressiva.

Com a sequência do Brasileirão e as disputas do segundo turno, a média pode ir além. Caso ultrapasse a marca de 22.953 torcedores presentes, a atual edição do Brasileirão será a de melhor média de público dos últimos 50 anos.

O levantamento do portal Futebol em Números indica o Brasileirão de 1983 como o dono da melhor média do registro histórico (desde 1971). São 22.953 torcedores de média, seguido de perto pelo Brasileirão Assaí de 2019, com 22.601 torcedores. Mas a atual edição não fica muito para trás. Até aqui, são aproximadamente 21.026 torcedores por partida na Série A. Ou seja, a marca é muito alcançável.

Maiores médias do Brasileirão (por ano)

1. 1983: 22.953 torcedores

2. 2019: 22.601 torcedores

3. 2022: 21.026 torcedores (até a 19ª rodada)

4. 1982: 20.792 torcedores

5. 1971: 20.360 torcedores

Nas 19 rodadas do primeiro turno, os jogos do Brasileirão Assaí levaram mais de 3,8 milhões de pessoas às arquibancadas. Um dos principais responsáveis pelo número histórico foi o Flamengo, que lidera o ranking de público entre os 20 times.

Dono da melhor média do campeonato, o Rubro-negro foi mandante em três dos cinco maiores públicos do Brasileirão, e ainda aparece como visitante no Fla-Flu do primeiro turno. A exceção foi o duelo entre Fluminense e Ceará, que marcou a aposentadoria de Fred, eterno ídolo do Tricolor.

Maiores públicos do Brasileirão Assaí

1. Flamengo 0 x 0 Palmeiras: 69.997 presentes

2. Flamengo 4 x 0 Juventude: 65.382 presentes

3. Flamengo 1 x 2 Fortaleza: 63.975 presentes

4. Fluminense 2 x 1 Ceará: 63.707 presentes

5. Fluminense 1 x 2 Flamengo: 57.919 presentes

Dos sete times que mais levam seus torcedores ao estádio, cinco ocupam o G-6 do Brasileirão: Palmeiras, Corinthians, Fluminense, Atlético-MG e Flamengo. Os “intrusos” são o São Paulo e o Ceará, que já chegaram a figurar nas primeiras posições do campeonato.

Maiores médias do Brasileirão Assaí (por clube)

1. Flamengo: 53.484

2. Corinthians: 38.152

3. Palmeiras: 34.541

4. Atlético-MG: 34.417

5. São Paulo: 31.416

6. Ceará: 30.485

7. Fluminense: 27.957

8. Fortaleza: 23.998

9. Botafogo: 22.676

10. Coritiba: 22.269

11. Internacional: 21.591

12. Athletico: 21.073

13. Santos: 11.997

14. Cuiabá: 10.582

15. Avaí: 10.421

16. Goiás: 9.316

17. Atlético-GO: 7.034

18. Red Bull Bragantino: 4.837

19. Juventude: 4.476

20. América-MG: 2.935

*CBF

