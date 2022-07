Vídeo: Homem morre após ser pisoteado por touro durante rodeio

A prefeitura informou que a equipe de saúde do pronto atendimento municipal esgotou todos os recursos para socorrer o jovem

Em Minas Gerais, o peão Flávio Pellegrini de Almeida, de 29 anos, morreu nesta sexta-feira (29), após ser pisoteado por um um touro durante montaria em um rodeio no município de Passa Quatro, interior de Minas Gerais. As informações são do G1.

O rodeio aconteceu nessa quinta-feira (28), na 1ª noite da Festa de Peão da cidade. De acordo com o presidente do sindicado dos trabalhadores rurais, Carlos Roberto, Flávio fazia a terceira montaria da noite. Em um determinado momento, ele caiu do touro, que acabou pisando sobre ele.

A Prefeitura de Passa Quatro disse, em nota, que lamenta o ocorrido. A prefeitura informou que a equipe de saúde do pronto atendimento municipal esgotou todos os recursos para socorrer o jovem e se solidarizou com a família enlutada.

O sindicato e a companhia em que Flávio competia emitiram nota em que ressaltam que o peão recebeu todos os cuidados necessários e informou que o evento possui as autorizações e alvarás necessários. A organização do rodeio também informou que presta apoio e solidariedade para a família de Flávio.

