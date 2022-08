1ª feira Miúda abre inscrições para expositores em Manaus

Manaus (AM)- A Menina Miúda Produções inicia, nesta semana, o período para inscrições de empreendedores interessados em participar da primeira edição da Feira Miúda, que acontecerá na Casa da Miúda, sede da produtora. As inscrições deverão ser feitas no link do formulário na bio do instagram da Casa da Miúda (@casadamiuda), até o dia 14 de agosto.

O objetivo é incentivar a economia criativa, oportunizar espaço para novos empreendedores, promover arte e cultura em um espaço para venda de produtos e apoio aos pequenos negócios.

Podem se inscrever os empreendedores da área gastronômica, de variedades, como artesanatos, colecionáveis e roupas, e área verde, como itens de jardinagem e artigos naturais, entre outros.

Após o término do período de inscrições, haverá a seleção dos empreendedores. O anúncio dos selecionados será feito no dia 17 de agosto por e-mail e/ou número de telefone para os inscritos.

“Buscamos atividades e produtos que fomentem a economia criativa, principalmente aqueles empreendedores de produção própria e que não tiveram oportunidade de participar de uma feira criativa. Dessa forma, buscamos contribuir com a melhoria da qualidade de vida da sociedade”, explica um dos coordenadores da Feira Miúda, Cairo Vasconcelos.

A primeira edição da Feira Miúda está marcada para 28 de agosto de 2022, na sede da instituição, localizada na Av. Major Gabriel 262, Centro. Serão mais de 10 empreendedores, atividades culturais, educativas, entre outras atividades para todas as idades.

O evento segue todos os protocolos de prevenção contra a Covid-19, com a obrigatoriedade do uso de máscara e apresentação da carteira de vacinação com o esquema vacinal completo.

O espaço

A Casa da Miúda – Arte e Cultura, localizada na rua Major Gabriel, 262, Centro, é o mais novo espaço multicultural da capital amazonense. O horário de funcionamento do espaço vai de quarta-feira a domingo, sempre das 16h às 21h. A Casa reúne a programação toda semana nas redes sociais.

Nesse momento, o espaço se encontra aberto para visitações, além de oferecer espaço para ensaios e reuniões aos que quiserem desenvolver suas atividades. Mais informações podem ser obtidas nos contatos (92) 98231-4219, (92) 99381-6469 e no Instagram @casadamiuda.

