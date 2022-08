Edital de fomento para novos talentos segue com inscrições até 23 de setembro

Manaus (AM)- Segue até o dia 23 de setembro o edital de fomento à cultura do “Concurso Prêmio Manaus 2022 Thiago de Mello – Novos Talentos”.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) vai contemplar até 88 projetos de novos talentos da cultura, em um investimento total de R$ 400 mil, na cadeia econômica cultural de Manaus.

O edital, de n° 005/2022, foi publicado na terça-feira (9) na edição 5.402, caderno de número 1, do Diário Oficial do Município (DOM). Os trabalhadores da cultura interessados em inscrever seus projetos devem consultar o edital e preencher os formulários on-line disponíveis na aba “editais”, no site da Manauscult, no endereço eletrônico: manauscult.manaus.am.gov.br.

“Como solicitado pelo prefeito David Almeida, criamos um edital ainda mais democrático. Dividimos o concurso em dois editais, um para artistas que já estão no mercado de trabalho e outro para aqueles que estão no começo de carreira. Ao todo, os dois editais irão contemplar até 142 propostas, em um investimento total de R$ 2 milhões na cadeia da economia criativa da cultura da nossa cidade”, explicou o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira.

O “Concurso Prêmio Manaus 2022 Thiago de Mello – Novos Talentos” tem dotação orçamentária de R$ 400 mil e irá premiar até 88 projetos culturais de novos talentos da cultura, dividido em nove segmentos artísticos: artes visuais, audiovisual, circo, dança, hip-hop, literatura, tradições culturais, teatro e música. Poderão participar desse edital, artistas e profissionais da cultura, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, cujos desenvolvimentos de suas trajetórias sejam emergentes e que já tenham realizado, no mínimo, uma produção na área da Cultura.

O nome do prêmio é uma homenagem ao poeta amazonense Amadeu Thiago de Mello, que morreu no dia 14 de janeiro de 2022, em Manaus, aos 95 anos, de causas naturais.

A premiação, por segmento artístico, está distribuída em valores de R$ 3 mil, R$ 5 mil e R$ 10 mil. Todos os projetos contemplados pelo certame deverão ser realizados no município de Manaus, incluindo aqueles que visam à promoção de formação dos artistas e produtores culturais manauenses. E todas as atividades decorrentes da realização dos projetos premiados no edital deverão ser oferecidas gratuitamente à população.

Inscrições

O prazo para recebimento das propostas digitais é de 45 dias, a contar do primeiro dia útil seguinte à data de publicação do edital. Podem se inscrever, maiores de 18 anos, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, desde que as pessoas físicas e jurídicas residam em Manaus.

A inscrição é intransferível e deve ser feita pelo titular do projeto, seja pessoa física ou jurídica, permitindo-se a representação por meio das entidades artísticas devidamente credenciadas.

Cada projeto cultural poderá ser inscrito uma única vez, em apenas um segmento artístico e um módulo financeiro, assim como o proponente que apresentar sua inscrição como pessoa física não poderá apresentar outro projeto como pessoa jurídica. O objetivo é premiar o maior número de proponentes habilitados.

As inscrições poderão apenas ser realizadas em versão digital, por meio dos formulários on-line disponibilizados na página da Manauscult (manauscult.manaus.am.gov.br), até o dia 23 de setembro.

Para participar do certame, no momento da inscrição, os proponentes devem preencher todos os campos constantes na plataforma digital disponível e realizar o upload dos documentos necessários. Toda a documentação exigida está relacionada no item 5.2.1 do edital.

Após a fase de inscrições, as propostas serão avaliadas em duas etapas: análise de documentação referentes à habilitação jurídica e regularidade fiscal, realizada pela Comissão Técnica; e análise dos projetos, realizada pela Comissão de Seleção, de caráter classificatório e eliminatório. Na fase de análise dos projetos, serão avaliados critérios como excelência técnica e relevância cultural da proposta, aspectos de criatividade e de inovação, exequibilidade orçamentária, qualificação do proponente e proposta de contrapartida.

Os projetos selecionados terão um prazo de seis meses para realizar suas atividades, a contar da data do recebimento dos recursos financeiros. O edital na íntegra e todos os anexos necessários para a inscrição estão disponíveis no site da Manauscult.

Os artistas devem acompanhar as divulgações das etapas, resultado final, homologação e demais processos relacionados ao edital “Concurso Prêmio Manaus 2022 – Thiago de Mello”, por meio do DOM, pelo endereço eletrônico: http://dom.manaus.am.gov.br, replicado no site da Manauscult.

Vagas

No “Edital Thiago de Mello – Novos Talentos” a quantidade de vagas de projetos por segmento está dividida da seguinte maneira: artes visuais (9); audiovisual (12); circo (7); dança (9); hip hop (9); literatura (9); tradições culturais (9); música (12); e teatro (11).

Dúvidas

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a equipe da Manauscult pelo e-mail [email protected] ou ligar para o telefone (92) 98842-1111, em horário comercial, de 8h às 17h. A fundação também irá divulgar materiais com orientações, nas redes sociais, Instagram e Facebook, (@manauscult), para auxiliar os interessados em participar do edital.

Homenagem

O novo edital de apoio à classe artística leva o nome do poeta amazonense Amadeu Thiago de Mello. Nascido em Barreirinha, o artista conquistou reconhecimento nacional e internacional, tornando-se um dos mais expressivos poetas contemporâneos do país. É autor de livros reconhecidos mundialmente, como “Faz escuro, mas eu canto”, “Silêncio e palavra”, “Manaus, amor e memória”, entre outros.

Além de escritor, exerceu o jornalismo e serviu no Itamaraty como adido cultural no Chile, onde cultivou uma grande amizade com Pablo Neruda e Salvador Allende.

O Museu da Cidade de Manaus (Muma), localizado no centro histórico, possui uma exposição permanente em homenagem ao poeta.

