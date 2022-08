Tite quer diminuir para 33 a lista de convocados para a Copa do Mundo

Tite convocará entre os dias 2 e 9 de setembro o grupo para os amistosos do fim do próximo mês, contra Tunísia e provavelmente Argelia, entre 19 e 27 de setembro

A exatos cem dias da Copa do Mundo, a seleção brasileira inicia a partir de agora uma das últimas etapa de observação de possíveis convocados e também de adversários do Brasil no Mundial. A intenção de Tite e sua comissão técnica é encurtar a lista larga de 55 nomes, que precisa ser enviada para a Fifa até o dia 21 de outubro, para 35 ou até 33 jogadores. A convocação final ocorrerá na semana entre os dias 7 e 10 de novembro e deve ter 26 atletas.

Até lá, a observação que teve foco recente nos clubes brasileiros, sobretudo Flamengo, Palmeiras e Atlético-MG, voltará atenções para a Europa a partir do dia 20 deste mês, com avaliações por uma semana em Espanha, Itália e Portugal. O auxiliar Matheus Bachi e o preparador físico Fabio Mahseredijian assistirão in loco a volta de Matheus Cunha ao Atlético de Madrid no jogo com o Villareal, dia 21. Em seguida, vão a Portugal avaliar o zagueiro Lucas Veríssimo, no Benfica. Além de Bremer e Ibañez no clássico Juventus e Roma.

A partir daí, Tite convocará entre os dias 2 e 9 de setembro o grupo para os amistosos do fim do próximo mês, contra Tunísia e provavelmente Argelia, entre 19 e 27 de setembro.

“A ideia é, depois dessa data Fifa, com a comissão já na Europa, ver jogos da Champions na semana seguinte. A partir dessa observação, a lista de 50 jogadores cai pra 35, 33, e a gente vai afunilando”, explicou o coordenador de seleções, Juninho Paulista.

Enquanto isso, os observadores externos da CBF, Ricardo Gomes e Marcinho, acompanhados de analistas, estarão atentos aos adversários do Brasil na primeira fase da Copa — Sérvia, Suíça e Camarôes — e também em um possível mata mata do torneio do Catar. Em outubro está prevista uma última janela de vistoria na Europa, com possibilidade de ida à França para ver Neymar. Há intenção de encaixar uma passada no México para observar Daniel Alves, que fechou com o Pumas. Não há data confirmada, pode ser antes da convocação de setembro ou antes da última lista de novembro.

A indefinição sobre a remarcação do jogo contra a Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, que foi cancelado pela Fifa, atrapalhou a CBF a organizar a programação de setembro e os amistosos. Mas a agenda da seleção nos dias que antecedem o torneio já está definida, com chegada em Turim, na Itália, para treinos no CT da Juventus no dia 13 de novembro, antes da ida para Doha no dia 19. A estreia na Copa é dia 24, contra a Sérvia.

*Com informações do Extra

Leia mais:

Fifa antecipa jogo de abertura da Copa do Mundo; veja data

Flamengo leva pessoas em situação de rua para jogo contra o Athletico-PR

Flamengo projeta mandar jogos do Carioca no Norte e Nordeste