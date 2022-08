Inscritos na Corrida Pedestre Teliom recebem kit nesta sexta (26) em Manaus

Manaus (AM)- Os atletas inscritos na 1ª Corrida Pedestre Teliom Santos marcada para acontecer no próximo domingo (28) deverão retirar o kit atleta da prova nesta sexta-feira (26), a partir das 18h, no CDC da Compensa, localizado na rua Teófilo Dias, 1000, bairro Compensa 2, Zona Oeste.

No ato da retirada o participante deve apresentar um documento com foto para comprovar a inscrição.

É a primeira edição do evento que está sendo organizado pela Associação de Capoeira Arte Negra Nova Geração. O grupo de capoeiristas realiza trabalhos sociais em bairros da capital amazonense, levando cidadania, saúde e educação para todos os públicos, é o que explica a capoeirista e assistente social, Cliely Holanda, uma das coordenadoras do evento.

“Este evento é muito importante para que as pessoas tenham consciência de que a prática regular da atividade física é um dos meios de combater a obesidade, o sedentarismo e as doenças cardiovasculares. A Associação é comprometida em promover qualidade de vida e cidadania para a sociedade levando cultura, esporte e educação para as pessoas”, afirmou Cliely.

É importante que os participantes se preparem bem para a ação dormindo bem na noite anterior, estejam com tênis adequado para corrida, roupas leves e realizem alongamentos antes do cumprimento da prova.

Inscrições

As inscrições ainda podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/yUTc1KuyNpZnsYxq8 até o dia do evento. O participante deve realizar o pagamento no valor de R$ 30,00. No formulário de inscrição o participante deverá informar obrigatoriamente o nome completo, e-mail, telefone, RG e escolher o tamanho da camisa. O evento é aberto ao público e tem caráter participativo.

Após a confirmação o inscrito terá direito ao kit atleta que inclui uma camisa personalizada e a medalha oficial do evento. O participante deve ter no mínimo 16 anos para se inscrever. No local os atletas poderão contar com dois pontos de distribuição de água e uma barraca principal de apoio.

A prova

Os atletas deverão cumprir um percurso de 5km em um trajeto devidamente sinalizado no Condomínio Alphaville Manaus, localizado no bairro Ponta Negra, Zona Oeste. A largada está programada para às 6h da manhã.

Homenagem

Durante a ação serão homenageados grandes nomes da capoeira do estado do Amazonas, reconhecendo os serviços prestados em benefício da população carente de Manaus. Os quatro homenageados receberão uma placa de honra ao mérito.

O esporte

Declarado Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco em 2014, a capoeira além de ser um dos esportes mais populares e conhecidos no Brasil, é um símbolo de resistência e valorização da história e da cultura brasileira e que está muito presente em bairros da periferia de Manaus.

A Associação

A Associação de Capoeira Arte Negra Nova Geração atende atualmente mais de 60 alunos na capital e no interior do estado gratuitamente, levando atividades físicas para pessoas de faixas etárias diferentes. Os professores desenvolvem um ritmo de exercícios específicos para crianças, jovens, adultos e idosos que auxilia no combate ao sedentarismo, obesidade e estresse, por exemplo.

Há mais de 20 anos de existência a Associação integra cultura, esporte e lazer para os praticantes dessa modalidade que tem crescido nos últimos anos. Durante os finais de semana são realizadas ‘Rodas de Capoeira’ em praças públicas e na semana aulas de treinamento são oferecidas aos alunos que buscam saúde e qualidade de vida.

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

