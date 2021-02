Homem é preso por tráfico de drogas na Zona Norte de Manaus

Durante patrulhamento pelo bairro, a equipe policial da viatura 6084 avistou dois homens | Foto: Divulgação

A Polícia Militar, por meio da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), deteve, na sexta-feira (12), no bairro Campo Dourado, zona norte de Manaus, um homem de 44 anos, portando entorpecentes.

Durante patrulhamento pelo bairro, a equipe policial da viatura 6084 avistou dois homens conversando na rua Buriti, em atitude suspeita. Um deles, ao notar a viatura, saiu do local e tentou se livrar de uma sacola, jogando-a na rua. Os policiais conseguiram fazer a abordagem e, na sacola, encontraram 14 porções de substância com características de maconha do tipo Skank, 24 porções semelhantes a oxi, oito pinos e uma porção similares à cocaína, além de uma quantia de R$ 30.

O homem foi detido e levado ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para a conclusão dos procedimentos legais. Ele já possuía passagem pela polícia, por posse de entorpecentes.

*Com informações da assessoria

