Manaus Adventure 2022 finaliza com competição aquática em águas abertas

Manaus (AM)- O maior desafio de águas abertas do Norte do país, unindo esporte, natureza, cultura e turismo, a maratona aquática “Rio Negro Challenge (RNC)”, finalizou neste domingo (16), na praia da Ponta Negra, zona Oeste, as atividades do evento de turismo esportivo “Manaus Adventure 2022”, reunindo mais de 190 atletas.

O evento contou com a presença do prefeito David Almeida. “Aqui nós temos atletas nacionais e internacionais, como a Ana Marcela Cunha, que é a maior expressão da natação brasileira, campeã mundial e olímpica, e a presença desses atletas franceses campeões mundiais, primeiro lugar do ranking, que coloca Manaus num patamar diferenciado com relação à natação em águas abertas. Isso traz turismo, atrai investimentos e, acima de tudo, a gente trabalha a qualidade de vida por meio do esporte, nessa transversalidade, praticar esporte para ter qualidade de vida. A Manauscult está de parabéns pela realização desse evento”, destacou o chefe do Executivo municipal, David Almeida.

O programa “Manaus Adventure 2022” faz parte do planejamento da gestão do prefeito David Almeida de transformar Manaus na capital do esporte no Brasil e impulsionar o turismo esportivo na cidade e é realizado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

A competição, uma das principais provas do calendário das maratonas aquáticas do Brasil, contou com disputa de circuitos nas distâncias de 2 quilômetros e 4 quilômetros, além do Desafio Internacional Manaus, que reuniu grandes atletas da modalidade.

No total, participaram 128 nadadores na categoria de 2 quilômetros e 65 atletas na categoria de 4 quilômetros.

O diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, ressaltou que o evento está no planejamento para entrar no calendário oficial da cidade no próximo ano.

“Os últimos três dias foram de muita emoção, onde tivemos a oportunidade de acolher pescadores, nadadores, atletas de esportes radicais. Esse é o início do nosso turismo, despontar para o mundo. Tenho certeza de que a partir de agora é um novo olhar para a cidade de Manaus. O prefeito tem nos orientado nesse sentindo, de fomentar ainda mais o turismo esportivo na nossa cidade e estamos trabalhando para colocar o ‘Manaus Adventure’ no calendário de grandes eventos”, salientou Oliveira.

Além dos diversos nadadores amadores apaixonados pela modalidade, o Rio Negro Challenge, do “Manaus Adventure”, contou com a participação de atletas da seleção brasileira absoluta de águas abertas e também de nadadores olímpicos de equipes internacionais de países como França, Espanha e Venezuela.

A nadadora baiana Ana Marcela Cunha, 30, medalha de ouro na prova de 10 quilômetros na maratona aquática da Olimpíada de Tóquio (Japão), em 2021, participou do desafio de 2 e 4 quilômetros do “Manaus Adventure” e também atendeu o público presente no evento com pedidos de autógrafos e fotos.

“Estou retornando a Manaus, uma cidade que sempre me recebeu de braços abertos. É o meu primeiro retorno pós-Olimpíada, eu sempre gosto muito de vir aqui. É a primeira vez do ‘Manaus Adventure’, uma ação da prefeitura. Eu acho que esse evento é um passo à frente, pensando no esporte como forma de educação. E para a população trazer esse tipo de evento é muito bom porque a gente consegue incluir o esporte, mostrar outras modalidades, como pesca, slackline e outras atividades que tiveram aqui e agora a maratona aquática. Estão conseguindo dentro de um mesmo evento colocar todos esses esportes, então eu acho que é bem interessante e fico muito feliz de estar presenciando essa primeira vez, na estreia do ‘Manaus Adventure’”, disse a campeã olímpica.

Desafio Internacional

O Desafio Internacional Manaus, de 150 quilômetros, disputado em formato de revezamento, contou com a participação de três duplas de atletas profissionais: Beatriz Dizotti e Bruce Hanson pelo Brasil, Lisa Pou e Axel Reymond pela França e Jimena Perez e Ronaldo Zambrano pelo combinado Espanha/Venezuela.

Cada dupla teve que completar 6 quilômetros, sendo duas voltas de 3 quilômetros para cada nadador. A dupla de brasileiros, Beatriz Dizotti e Bruce Hanson, leva a melhor em uma chegada emocionante, definida nos metros finais, com Bruce superando o francês Axel Reymond na corrida até a areia.

A terceira colocação do desafio ficou com a equipe venezuelana/espanhola.Ao término da competição, todos os atletas da maratona aquática receberam medalhas de participação.

Confira a relação dos primeiros colocados:

Circuito 2 quilômetros (Geral Masculino)

Gustavo de Oliveira Barros

Jorge Gomes de Araújo

Andrey Junior Oliveira Monteiro

Circuito 2 quilômetros (Geral Feminino)

Camila Alejandra Valdez Carreno

Ariadne Gomes Araújo

Juliana Azevedo Hayashi

Circuito 4 quilômetros (Geral Masculino)

Joan Sebastian Granda Peñaloza

Caio Sakamoto Sousa

Pedro Lucas Marinho Carvalho

Circuito 4 quilômetros (Geral Feminino)

Emily Bezerra Rabelo

Kathleen Manoela Amaral da Silva

Geórgia Moreira Firpo de Andrade

