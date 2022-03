Espetáculo traz miscigenação da cultura brasileira com teatro de rua

Manaus (AM)- O grupo de teatro “Ulhajá!” prepara o espetáculo “O Mala da Arte” que traz elementos culturais das regiões Norte e Nordeste, inspirado nas obras do dramaturgo Junio Santos, do Rio Grande do Norte, com linguagens do teatro de rua, em caráter popular e crítico.

Criado em Manaus no ano de 2014, o grupo de teatro concentra suas atividades desde 2019 em Parintins, distante a 365 quilômetros de Manaus, e dirigido pelo também ator Fabiano Baraúna.

A estreia do espetáculo “O Mala da Arte” está marcada para o dia 3 de abril, na praça da Catedral de Nossa Senhora do Carmo, em Parintins. Baraúna explicou como vai funcionar o espetáculo.

“A montagem estimula a integração entre plateia e atores em um jogo cômico que explora elementos da música, do teatro e do circo, proporcionando um diálogo com o público parintinense a respeito de assuntos atuais e poéticos”, disse.

“O Mala da Arte” tem classificação livre e terá participação de atores parintinenses. O projeto foi contemplado no Prêmio Amazonas Criativo, por meio da Lei Aldir Blanc, com apoio do Governo do Amazonas.

Segundo a produtora do espetáculo, Iracema Hatta, o grupo deve fazer novas apresentações na zona rural de Parintins.

“Além da zona urbana, o grupo pretende realizar suas apresentações nas comunidades rurais de Parintins, e claro, nas escolas municipais e estaduais. Nós temos intuito de incentivar o desenvolvimento de aptidões e práticas artísticas dos atores e o público parintinense”, reitera.

Equipe técnica:

Direção e Produção: Fabiano Baraúna

Direção de elenco: Ismael Farias

Cenografia: Geremias (Gereca) Pantoja

Fotografia: César Nogueira

Figurino: Diego Cruz

Produtor: Max Baraúna

Produtora: Iracema Hatta

Elenco:

Kerol Guerreiro

Julio César

Teteuzinho Farias

Matheus Menezes

Thay Bonnie

Foto: Divulgação

