Festival celebra Dia da Consciência Negra com shows artísticos em Manaus

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em parceria com o Circuito Reggae Amazonas, realiza neste domingo (20), o Festival da Consciência Negra, na praça Dom Pedro II, localizada na rua Bernardo Ramos, no Centro, zona Sul da cidade. Ao todo, serão mais de dez horas de programação.

“Atendendo ao pedido do prefeito David Almeida, estamos abraçando o Festival da Consciência Negra que celebra a ancestralidade e a cultura do povo negro através de várias atividades que foram pensadas para este dia. O fato é que o povo negro tem sido incansável ao longo da história na luta por direitos e uma sociedade mais justa, por isso ao longo de toda a gestão eles sempre estiveram na nossa grade de prioridades”, disse o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira.

O Festival Consciência Negra tem o objetivo de promover o fortalecimento das identidades culturais e fomentar o conhecimento e a concepção da origem e da inserção das diversas vertentes das culturas africanas.

“Teremos Reggae, Black Music, Hip Hop, música afro e muito mais. O Festival se destaca pela variedade de linguagens artísticas e pela participação de artistas, grupos e empreendedores da arte, cultura e comunidade negra”, completou o coordenador do evento, Elso Correia.

A programação conta com mais de dez atrações musicais como: Cileno, Johnny Jack Mesclado, Deevan Vital, Carol Luna, Groovibe, Papo de Preto, Dj Marcos Tubarão, Márcia Siqueira, Jahgube e muito mais. Além dos shows, estão previstas algumas intervenções artístico-culturais como, grafite e entrega de mudas.

Leia Mais:

Prefeitura anuncia atrações do Réveillon 2023 em Manaus

Desvendar realiza festival em Manaus com esporte e sustentabilidade

Lançamento do “Protocolo Maria” e soluções de gestão inovadora marcam evento voltado para mercado condominial