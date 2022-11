Buteco do Gusttavo Lima reúne Nattan, Os Menotti e Dennis DJ na Arena da Amazônia

O Buteco do Gusttavo Lima, considerado um dos maiores festivais de música do país, chega a Manaus no dia 3 dezembro. Além do Embaixador, a festa na Arena da Amazônia conta com shows de Nattan, César Menotti e Fabiano e Dennis DJ a partir das 20h.

Anfitrião do evento, Gusttavo Lima promete uma edição ainda mais memorável do festival que marcou a vida dos manauaras.

Esta é a terceira vez que o Buteco será realizado na capital amazonense, a primeira vez ocorreu ainda no ano de 2019, já a segunda, em 2021.Últimos ingressos à vendaOs ingressos para o Camarote Arena ‘Bloqueado’ esgotaram logo no início das vendas.

Hoje, os últimos ingressos para os setores Pista ‘Ficha Limpa’, Área VIP ‘Fala mal de mim’, e Extra VIP ‘Embaixador’ podem ser adquiridos nos pontos oficiais de venda da Fábrica de Vendas.

Online, pelo site (https://baladapp.com.br/a/buteco-manaus-manaus-am-03-de-dezembro-de-2022/3166) ou aplicativo BaladApp.

A venda física é feita nas centrais Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Manauara e Millenium.

Os valores variam de R$ 90 a R$ 900.

EP Buteco Goiânia

No mês passado, o cantor Gusttavo Lima lançou o EP Buteco Goiânia com sete músicas. O novo projeto foi realizado em comemoração aos 33 anos do artista, quando o cantor promeveu o festival no Estádio Serra Dourada e fez registros audiovisuais.

Os singles deste projeto são ‘Sorte no copo pra mim’, ‘Cara da derrota’, ‘Vítima’, ‘Três fases’, ‘Nunca mais largo você’, ‘Saudade fudida’ e ‘Ex dos meus sonhos’.

O Buteco

O conceito “Buteco” surgiu a partir do DVD “Buteco do Gusttavo Lima” (de 2014), onde a intenção era produzir um álbum que reunisse grandes clássicos do sertanejo romântico e de raiz, além de muita moda de viola.

O álbum ganhou uma segunda edição em 2017 que deu origem a uma turnê e, posteriormente, em 2018, ao Buteco no formato festival que temos hoje.

