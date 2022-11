Usuários de aplicativos de mobilidade agora contam com opção de ‘prioridade’ em Manaus

Manaus (AM) – Passageiros em Manaus usam cada vez mais os aplicativos de mobilidade para se locomoverem pela capital, devido à comodidade e praticidade de contar com um carro e motorista a baixo custo. Para isso, a empresa Uber lança hoje em Manaus a “Uber Prioridade”.

A nova modalidade da plataforma oferece a possibilidade de embarques mais rápidos para os usuários e, para os motoristas parceiros, mais uma oportunidade de ganhos.

Como funciona:

Com o Uber Prioridade, o embarque do usuário é priorizado, aumentando as chances de um tempo de espera menor.

O valor das viagens será um pouco maior do que as do UberX e, por enquanto, o novo produto será limitado a momentos de maior demanda para viagens com até 10 quilômetros de distância.

Para solicitar uma viagem com o Prioridade, basta acessar o aplicativo da Uber, digitar os locais de início e destino da viagem e escolher a opção Prioridade, usando o mesmo aplicativo já instalado no celular. A funcionalidade encontra-se na lista de opções.

De acordo com a assessoria, o horário de funcionamento não é fixo, acompanha a dinâmica de movimentação da cidade e, além disso, os parceiros terão liberdade para decidir se querem ou não aceitar as viagens.

Leia mais: No Amazonas, mais de 63 mil pessoas utilizaram transporte rodoviário intermunicipal em outubro

O Uber Prioridade chegou ao Brasil no último trimestre de 2021 e, além de Manaus, desembarca também em Florianópolis, Maceió e Aracaju.

Outras localidades do Brasil

Além dessa expansão, a modalidade já está presente em Belém, Campinas, Curitiba, São Luis, Santos, João Pessoa, Vitória, Goiânia, Campo Grande, Cuiabá, Salvador, Recife, Belo Horizonte, Fortaleza, São Paulo e Rio de Janeiro.