No Amazonas, mais de 63 mil pessoas utilizaram transporte rodoviário intermunicipal em outubro

Manaus (AM) – A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam) contabilizou que 63.914 passageiros utilizaram, em outubro deste ano, o serviço de transporte rodoviário intermunicipal. No comparativo com setembro, ocorreu um aumento de 1,76%, sendo de 62.807 o total de usuários registrado naquele mês.

O diretor-presidente da Agência Reguladora do Estado, João Rufino Júnior, explicou que os trabalhos de fiscalização continuam sendo intensificados constantemente para inibir a ação de clandestinos, gerando maior segurança aos usuários do serviço de transporte rodoviário intermunicipal.

O Departamento de Transporte Rodoviário (DETR) da Arsepam realizou, no mês passado, 6.335 fiscalizações e emitiu um auto de constatação para uma empresa que opera na modalidade regular (viagens entre terminais rodoviários). A irregularidade constatada, caso não seja regularizada, pode resultar em multa de até R$ 4.636,42 (no caso de reincidência, o valor dobra), assim como a cassação da autorização para atuar no sistema.

Postos, números e destinos

Na capital, o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros conta com postos de fiscalização da Arsepam no Terminal Rodoviário Engenheiro Huascar Angelim – Rodoviária de Manaus, bairro Flores, Zona Centro-Sul; na Barreira de Fiscalização Estadual (AM-010 e BR-174), bairro Santa Etelvina, Zona Norte; e na Barreira da Avenida das Flores, bairro Lago Azul (entrada do Viver Melhor 1), Zona Norte.

No interior, a autarquia tem posto na Ponte Jornalista Phelippe Daou (Ponte Rio Negro), em Iranduba (distante a 27 quilômetros da capital); e, desde 10 de outubro deste ano, um multimodal (transporte rodoviário e hidroviário intermunicipal) no Porto de Careiro da Várzea (distante a 25 quilômetros de Manaus).

No mês passado, o posto da Ponte Rio Negro teve o maior registro de pessoas, com 29.120 (45,56%); seguido pela Rodoviária de Manaus, com 21.579 (33,76%); Barreira Estadual, com 10.207 (15,96%); Barreira de Flores, com 1.825 (2,85%); e Rodoviária de Itacoatiara, com 1.183 (1,85%).

Com saída de Manaus, as cidades mais procuradas pela população em outubro foram Iranduba (17.573 passageiros, o correspondente a 27,49%), Manacapuru (9.402 – 14,71%) e Itacoatiara (7.483 – 11,70%).

