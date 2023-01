‘Jean do 18’: Traficante considerado um dos mais perigosos do RJ foge da cadeia

Jean Carlos Nascimento dos Santos, o "Jean do 18", chefiou o tráfico do Morro do Dezoito, em Água Santa.

Um dos traficantes mais perigosos e violentos do RJ fugiu do presídio onde cumpria pena, na madrugada deste domingo (29). Jean Carlos Nascimento dos Santos, o “Jean do 18”, chefiou o tráfico do Morro do Dezoito, em Água Santa.

Segundo a polícia, em 2013, ele comandou a invasão ao Fórum de Bangu e, em 2016, mandou matar o próprio advogado. O criminoso estava preso desde 2017.

Jean conseguiu escapar com dois comparsas da Penitenciária Lemos de Brito, que fica dentro do Complexo de Gericinó, em Bangu.

Jean fugiu com a ajuda de uma corda feita com lençóis (teresa) jogada ao lado da base do Serviço de Operações Especiais, nos fundos do complexo de presídios. Atrás fica um lixão.

Além de Jean, também fugiram Lucas Apostólico da Conceição e Marcelo de Almeida Farias Sterque — também classificados como presos de alta periculosidade.

Marcelo Sterque já tinha deixado a penitenciária uma vez, em 2015, para cometer um crime. Com ajuda de agentes penitenciários corruptos, ele saiu da prisão para tentar matar uma mulher, de 31 anos, e voltou para a cela após dar 13 tiros contra ela. A vítima sobreviveu.

Posicionamento da Seap

Em nota, a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) informou que “desde que tomou conhecimento do ocorrido, passou a mobilizar as suas forças para apurar as circunstâncias do episódio, suspendendo de imediato as visitas e promovendo uma vistoria geral na unidade”.

A secretária Maria Rosa Lo Duca Nebel foi à penitenciária para acompanhar as perícias e colocou a Divisão de Recaptura (Recap) da Polícia Penal na rua em busca dos foragidos.

Maria Rosa também determinou a transferência de dois custodiados da mesma facção dos foragidos para Bangu 1: Alcimar Pereira dos Santos e Anderson Ribeiro Dias.

