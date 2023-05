Hospital Delphina Aziz leva atendimentos de saúde para expositores da feira da Sepror   

O Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz, vinculado à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) promoveu atendimentos de saúde a expositores e produtores rurais da feira da Sepror, no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus, neste sábado (26/05). O evento, promovido em parceria do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) com a empresa gestora Opy Health, contou com o apoio de representantes da Central de Regulação do Estado do Amazonas e atendeu 82 pacientes.

A diretora executiva do Complexo Hospitalar Zona Norte, Cinthia Rodrigues, conta que a ideia de acolher e levar atendimento aos produtores rurais da feira veio a partir de um olhar mais humano após sentirem as necessidades e fragilidades da comunidade que fica ao lado do hospital.

“Em um primeiro momento, reunimos com a diretoria da Opy Health e com o líder da associação da feira e realmente sentimos que havia uma carência de serviços de saúde nessa comunidade. São pessoas que na maioria moram em zonas rurais e só vêm à cidade para venderem os seus produtos uma ou duas vezes na semana, eles relatam que não têm tempo de buscarem atendimento de saúde”, disse.

De maneira voluntária, equipe de saúde levou atendimentos desde a triagem, com aferição de pressão e dosagem de glicemia a atendimentos médicos em clínica geral com inclusão de solicitações de exames e encaminhamentos para consultas com especialistas no cadastro no Sistema Nacional de Regulação (Sisreg).

“Me ajudou muito fazer essa consulta e conseguir encaminhamento para fazer esses exames, porque se dependesse mesmo de mim ia demorar um pouco porque nossa vida é muito corrida e a gente só vai procurar médico no extremo quando tá na pior mesmo, então aqui mais perto de nós agilizou muito a minha vida”, contou a produtora rural Silvana Santos, primeira paciente a receber atendimento durante a ação.

A expositora rural, Auricélia Santos, que reside na zona rural e compõe o quadro de produtores da feira desde a inauguração, há 14 anos, relatou sua satisfação com a oportunidade de passar por atendimento de saúde em um dia comum de venda dos seus produtos.

“Em primeiro lugar eu quero agradecer a toda equipe, estão de parabéns pela iniciativa de nos ajudar. Nós produtores moramos no interior, a gente trabalha aqui, vai pra casa e para ir no médico buscar consultar muitas vezes a gente deixa passar por conta da distância. O doutor foi ótimo, o atendimento, ele com muita paciência em escutar o que a gente tinha para dizer e preocupado em fazer uma boa consulta, foi tudo ótimo”, contou Auricélia.

Projeto Agri Sepror

O Projeto Agri Sepror foi idealizado em parceria do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social de Humano (INDSH) com a empresa gestora em serviços não clínicos e de infraestrutura, Opy Health. Durante um mês, foram realizadas reuniões de alinhamentos com o presidente e representantes da associação da feira para entender as necessidades e fazer uma pré-triagem dos perfis dos pacientes da comunidade.

Para a ação foram montadas tendas no campo ao lado da feira para serem utilizadas como sala de triagem, consultórios médicos e atendimentos de regulação para proporcionar conforto aos pacientes que procuravam os atendimentos oferecidos.

“Nós somos da associação que cuida dos produtores da área metropolitana de Manaus, atinge 4500 famílias direta e indiretamente e essa parceria do hospital com a associação dos produtores rurais traz um benefício maravilhoso para nós e a gente espera que mais ações como essas sejam realizadas, pois o povo rural necessita”, relatou o presidente da Associação de Produtores Rurais do Estado do Amazonas (ASPROF), Antonivaldo de Souza, que também passou pelo atendimento médico durante a ação.

*Com informações da assessoria

