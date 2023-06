Guia das baladas em Manaus na coluna “No Rolê”

Em Tempo e Agora recebem coluna "No Rolê" com dicas de entretenimento

Manaus (AM) – Os jornais Amazonas Em Tempo e Agora irão contar com mais dicas de entretenimento a partir de domingo (4), com a chegada da coluna “No Rolê”, do publicitário Yuri Leão, que promete trazer dicas sobre a melhor forma de se divertir, em Manaus, ao leitores.

Além de uma boa agenda cultural, os leitores também ficarão por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos locais e de todo o mundo.

Yuri, que é apaixonado por comunicação, fala sobre a estreia no Em Tempo e promete entregar o melhor conteúdo em sua coluna social.

“Me chamo Yuri Leão, sou publicitário tenho 34 anos, atuo no entretenimento como apresentador de eventos, programas de TV e Rádio há 18 anos em Manaus.”

“A coluna “No Rolê” vai ser a extensão da minha vida há 18 anos, nela vou mostrar o que há de melhor em Manaus, sabe um guia do que fazer de bom no final de semana? Então quem quiser ficar por dentro das melhores festas e opções de entretenimento em Manaus é só ler a coluna que vai ficar atualizado. Claro que além desse guia de baladas, vou falar de cultura, música, celebridades do show business.” disse o publicitário.

