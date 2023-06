Governo e Banco Mundial alinham ações de fortalecimento do Turismo em Parintins

Objetivo é identificar potenciais fora do período sazonal de festas e fomentar o desenvolvimento do setor

O Governo do Estado, por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), realiza, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), uma missão do Programa de Saneamento Integrado (Prosai) com foco no fortalecimento do turismo em Parintins (a 369km de Manaus).

A ação, que iniciou na quinta-feira (08/06) e vai até domingo (11/06), inclui reuniões com representantes da Secretaria Municipal de Turismo, Amazonastur e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SEC), além de visita de campo nos principais pontos turísticos da cidade e em comunidades com vocação turísticas.

De acordo com o subcoordenador de Planejamento da UGPE, Leonardo Barboza, que lidera a missão, o objetivo é identificar os potenciais turísticos e entender como o setor funciona fora do período sazonal de festas, como o Festival de Parintins.

“O Prosai vai trabalhar os aspectos de turismo para ajudar a fomentar atividades no município que possam estar relacionadas às ações que o programa vai desenvolver. A ideia é atuar, principalmente, no fortalecimento institucional e essa conversa com a Prefeitura local e com os órgãos estaduais que estão na cidade é fundamental” , observa Leonardo.

Também participam pela UGPE, o subcoordenador Jurídico e de Relações Institucionais, Francisco Soares Filho, a coordenadora de Comunicação, Roseane Mota e o assessor Institucional, Eliandro Celsus. Para a missão, o BID designou a consultora e especialista em Turismo Luciana Sagi. O objetivo é obter um diagnóstico que possa subsidiar projetos para ajudar o município a desenvolver ainda mais esse potencial turístico.

De acordo com a secretária Municipal de Turismo, Karla Viana, trata-se da segunda maior fonte de economia do município e ações que possam beneficiar, cada vez mais, o setor, são bem-vindas. “É uma atividade forte, mas é sazonal, focada, principalmente, no Festival de Parintins, na festa da Padroeira, no Carnailha e na temporada de Cruzeiros. Mas há bastante potencial para termos turismo forte o ano inteiro”.

A ideia da UGPE é, além da Prefeitura, trabalhar junto com órgãos estaduais, como a Amazonastur e a Secretaria de Economia Criativa, que já têm um trabalho forte em Parintins, por conta do Festival Folclórico. No caso da Amazonastur, a temporada de Cruzeiros, que leva milhares de turistas à ilha todos os anos, terá um atrativo a mais a partir das obras do Prosai, que vai requalificar a orla da francesa e construir um novo mercado na área.

Roteiro

Nesta sexta-feira, foram realizadas reuniões setoriais, com órgãos públicos e vereadores, visitas de campo na cidade de Parintins, com ida aos currais dos Bois Garantido e Caprichoso, à Catedral, ao Liceu de Artes e Ofícios, Bumbódromo e Mercado Municipal. No sábado, a visita prossegue nas comunidades da Serra da Valéria, Vila Amazônia e região do Uaicurapá.

Prosai Parintins

O Prosai Parintins tem investimentos de U$ 87,5 milhões, sendo U$ 70 milhões financiados pelo BID, e contrapartida estadual de U$ 17,5 milhões. Um dos focos do programa é solucionar os problemas ambientais, promover a requalificação urbanística, levar saneamento e soluções de moradia para o município.

*Com informações da assessoria

