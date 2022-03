Deputado João Luiz propõe estudo para municipalização das estradas de Humaitá

Manaus (AM) – Nesta terça-feira (8), o deputado estadual João Luiz (Republicanos) afirmou que visitou o Hospital Regional de Humaitá para verificar o andamento das obras e instalações do tomógrafo na unidade de saúde, além de acompanhar os trabalhos no Anel Viário, conhecido como “Cinturão da Soja”. O parlamentar também propôs no plenário Ruy Araújo a municipalização das estradas da cidade de Humaitá.

“Vou pedir à nossa equipe para que possa estudar a municipalização das estradas de Humaitá, assim como foi feito aqui em Manaus. Vamos estudar para fazer uma indicação porque hoje duas rodovias, entre elas, a BR-319 e BR-230 (Transamazônica), que cortam a cidade de Humaitá, possam ser asfaltadas pela Prefeitura de Humaitá”, destacou.

João Luiz também cobrou a instalação do tomógrafo no Hospital Regional de Humaitá, que foi fruto de emenda parlamentar dele, em conjunto com o deputado Felipe Souza.

“Fiquei surpreso e pensava que o tomógrafo já estava prestes a ser instalado, no entanto, ainda estava encaixotado na porta do hospital esperando a empresa que ganhou a licitação terminar a sala. Conversamos com os responsáveis pela empresa e eles nos deram um prazo de até sexta-feira para entregar a sala pronta”, disse o parlamentar, que ressaltou que vai acompanhar e fiscalizar os trabalhos no Hospital Regional de Humaitá.

Ainda de acordo com o deputado João Luiz, sobre o Anel Viário de Humaitá foi realizada uma conversa com o secretário de Estado de Infraestrutura (Seinfra), Carlos Henrique, onde o mesmo ressaltou que as obras serão concluídas entre maio e junho.

“O Cinturão da Soja vai dar condições para as carretas chegarem e fazer o escoamento agrícola mais rápido ao porto. Isso vai evitar que caminhões pesados entrem na cidade, assim danificando o asfalto”, explicou.

*Com informações da assessoria

