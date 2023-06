Arraial do João de Barro agita público no Tarumã, em Manaus

O público aproveitou a noite com o melhor do Forró e Pé de Serra em Manaus

Manaus (AM) – O Pé de Serra João de Bairro realizou, na noite de sábado (24), o ‘Arraiá do João de Barro’, na Avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. O evento contou com a presença de diversas atrações regionais e nacionais.

O noite foi agitada pelas atrações Afonso Cearense; Bora Ali; Alessandra Lima; Toinho; Lucelia Souza; Almeidinha Silva; Célio Falcão; Danilson Sampaio e André Brasil, que animaram o público até o amanhecer.

A festa também trouxe o melhor das comemorações juninas, com apresentação da tradicional quadrilha regional e roupas temáticas.

Fotos – Divulgação

O público pode aproveitar a noite com drinks, coquetéis e cerveja gelada a noite toda com o melhor do Forró e Pé de Serra, em Manaus.

A festa começou as 21h e era entrada liberada e rolha livre até as 23h. Para saber mais informações sobre os próximos eventos, confira na página oficial do facebook: João de Barro Manaus ou no instagram: @joãodebarroam.

Leia mais:

Festa dos Visitantes terá show Ludmilla e Simone Mendes

Festa Junina: Tradicional festança tem origem francesa!

Confira quatro receitas com ovos para arrasar durante a Festa Junina