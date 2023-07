Parte do Amazonas pode ser atingido por ciclone extratropical

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um “alerta amarelo” e destacou o “perigo potencial” de tempestades e de chuvas intensas na região norte do Amazonas, ocasionado por um ciclone extratropical.

Segundo o órgão, a previsão é que as chuvas intensas ocorram nesta terça-feira (12), entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos intensos entre 40 e 60 quilômetros por hora.

Existe baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. A precipitação nesta região é causada pelo transporte de umidade.

A formação de um ciclone extratropical está associada a uma frente fria que deve avançar para além do Sul, em áreas do sudeste e centro-oeste. As fortes chuvas devem atingir os estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe.

*Com informações da assessoria

