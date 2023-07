Ginástica Rítmica e Ciclismo marcam o sábado de competição no JEAs

Durante todo o dia, as competições seguiram com disputas em 12 modalidades, coletivas e individuais

Manaus (AM) – Na Vila Olímpica de Manaus, na zona Centro-Oeste, uma das principais praças esportivas dos Jogos Estaduais do Amazonas (JEAs), o sábado (15/07), foi marcado pela classificatória na bola, maça e arco, aparelhos que marcam as categorias da Ginástica Rítmica. Durante todo o dia, as competições seguiram com disputas em 12 modalidades, coletivas e individuais.

Na Ginástica Rítmica, as coreografias renderam a vaga na final para a aluna Patrícia Moreno, 15, da Escola Estadual (EE) Pedro Silvestre. A aluna, com experiência internacional, também participou do Campeonato Sul-americano de Ginástica Rítmica, em Paipa, na Colômbia.

“Essa foi minha segunda participação no JEAs, e infelizmente minha última. É um orgulho representar minha escola aqui, até porque eu conheci o esporte na escola, e ele já me proporcionou muito nestes anos de caminhada”, destacou Patrícia.

A coordenadora da modalidade, professora Verônica Martins, e também vice-presidente da Federação Amazonense de Ginástica (FAG), destacou o papel da Secretaria de Educação na organização desta 44ª edição do JEAs.

“É uma satisfação enorme observar a Secretaria de Educação dando continuidade, ano após ano, nessa competição tão importante. Hoje, o JEAs faz parte do nosso calendário, e isso é muito importante, porque o esporte começa na escola, sempre”, salientou.

No ciclismo, que encerrou suas disputas na manhã de hoje, o medalhista de ouro Pedro Almeida, 16, aluno da EE Waldemiro Peres Lustoza, contou sobre a experiência de ter vencido nas provas de velocidade, pontos e resistência, as três categorias disponíveis para a modalidade. No total, foram 3 medalhas de ouro conquistadas por ele.

“Estou muito feliz pelos resultados positivos. O ciclismo pra mim representa muito. É uma forma de me manter no caminho certo, e é um esporte que sou apaixonado desde criança. Agora é me preparar para os Jogos Escolares Brasileiros, que me classifiquei por conta de hoje”, compartilhou o atleta.

Medalhas

Com os resultados do segundo dia de competições dos Jogos Escolares do Amazonas (JEAs) já divulgados, as escolas da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar medalharam em todas as modalidades que já definiram vencedores. O destaque foi para o atletismo, com 14 ouros, 11 pratas e 14 bronzes. No badminton, somando todas as categorias, a rede estadual conquistou 11 das 14 medalhas possíveis. No total, são 20 modalidades em disputa pelos mais de 7,6 mil atletas inscritos.

As disputas nos Jogos Escolares do Amazonas seguem em curso até o próximo dia 23 de julho.

