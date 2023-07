Amaro Freitas e mais sete artistas internacionais fazem show no Teatro Amazonas nesta sexta-feira

Os ingressos para as apresentações seguem à venda na bilheteria do Teatro e no site www.Amazonasgreenjazzfestival.com.br

Manaus (AM) – Nesta sexta-feira (28/07), o Teatro Amazonas recebe dois grandes shows: o Amaro Freitas Trio, às 20h, e o Global Jazz Colective, que vai unir musicisitas referências dos EUA, África do Sul e Brasil, às 21h30, como parte da programação de shows do Amazonas Green Jazz Festival.

Os ingressos para as apresentações seguem à venda na bilheteria do Teatro e no site www.Amazonasgreenjazzfestival.com.br.

O pianista e compositor Amaro Freitas é natural de Pernambuco e é um dos mais aclamados de sua geração. Junto de seu trio, molda sua estética musical nas raízes brasileiras e na música clássica, mostrando os principais hits que têm embalado o Brasil, as Américas e a Europa, incluindo o novo som “Dança dos Martelos”.

Em seguida, às 21h30, quem sobe ao palco será o Global Jazz Collective, grupo internacional composto pelos prestigiados artistas Dizu Plaatjies (África do Sul), Cris Bloes (Brasil), Regina Carter (EUA), Ed Sarath (EUA), Mark Stone (EUA), Gayelynn McKinney (EUA) e Marion Hayden (EUA). Este será um momento de união cultural, no qual cada um dos participantes entrega uma charmosa composição ao público.

“Os artistas da noite colecionam uma bagagem intercultural muito bonita que é refletida nas composições. Estamos cientes que o mix gerará grandes emoções para o público”, aponta Rui Carvalho, diretor artístico do Festival.

Jazz no Flutuante

Também na sexta (28), às 17h30, a atração da vez será Aldenor Honorato Quarteto, no projeto “Jazz no Flutuante”, realizado no Abaré Flutuante, no bairro Tarumã.

Mesmo jovem, o guitarrista e compositor já é uma realidade no circuito do Jazz regional. Integrante da Amazonas Jazz Band, recentemente lançou o álbum de estreia “Aldenor Honorato Solo Volume 1”.

Sobre o festival

A edição deste ano do Amazonas Green Jazz Festival, intitulada “Ella’s”, faz uma homenagem às vozes femininas do jazz, com uma ampla programação entre os dias 21 e 30 de julho, no Teatro Amazonas, situado no centro histórico de Manaus. Além das palestras gratuitas, o festival também promoverá exposições na Casa do Jazz, o Jazz no Flutuante, o circuito “Aqui tem Jazz”, além de outras atividades.

O evento é uma realização do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural. Além disso, tem apoio da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Manauara Shopping e Hotel Juma Ópera, com produção da Iai Promoções.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Secretaria de Educação e Nise alertam para novo golpe via telefone em escolas da rede pública e privada

Joana Darc reafirma compromisso com o meio ambiente e causa animal no Amazonas

Túmulo é violado e vândalos levam cabeça de corpo de mulher, polícia acredita que ação foi motivada por ritual