Jungle Matisuri segue até este domingo no Vasco Vasques

Evento integra as comemorações do 94º aniversário da imigração japonesa para a Amazônia

O maior Festival de Cultura Japonesa do Norte do Brasil, o Jungle Matisuri, iniciou nesta sexta-feira (11) e segue até o domingo (13), no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, localizado na avenida Constantino Nery, zona Centro-Oeste de Manaus.

O Jungle Matsuri integra as comemorações do 94º aniversário da imigração japonesa para a Amazônia, e este ano, aguarda um público circulante de mais de 30 mil pessoas em três dias de evento. O festival é organizado pela Associação Nipo-Brasileira da Amazônia Ocidental (Nippaku) e tem o apoio do Consulado-Geral do Japão e da Fundação Japão.

A imigração japonesa no Amazonas tem uma história de mais de 90 anos, onde a comunidade nikkei, que são os descendentes de japoneses, está se tornando cada vez mais presente e significativa na cidade de Manaus, com a atuação destes descendentes em vários segmentos, que vão da cultura à indústria, como explica o diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso.

“Não tem como nós falarmos do desenvolvimento industrial de Manaus e do Amazonas, sem essa parceria com a comunidade japonesa. Isso aqui é um festival onde o Japão vem para dentro de Manaus, durante três dias. E com toda a certeza, essa parceria será sempre longínqua com a gestão do prefeito David Almeida, sempre parceiros por quem faz cultura e quem trabalha no desenvolvimento da nossa cidade”, ressaltou Osvaldo Cardoso.

Da agricultura a grandes indústrias, os japoneses têm ajudado bastante a economia do Amazonas. Atualmente, cerca de 40 companhias atuam no Polo Industrial de Manaus (PIM). Os dados do Sistema de Acompanhamento, Gestão e Análise Tecnológica, da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), apontam que as empresas japonesas também são as mais ativas no Estado, e seguem apoiando o desenvolvimento econômico e tecnológico da região há mais de 40 anos.

Para o cônsul-geral do Japão em Manaus, Masahiro Ogino, o festival é uma oportunidade para fortalecer os laços entre o Japão e o Amazonas. Além de incentivar o intercâmbio turístico e o aprofundamento nas relações, principalmente nas áreas do comércio bilateral, combate às mudanças do clima, educação e integração entre as comunidades. A partir do dia 30 de setembro deste ano, turistas brasileiros e japoneses poderão transitar entre ambos os países sem a necessidade de obtenção de visto.

“O Estado do Amazonas possui a maior comunidade da região da Amazônia Ocidental com, aproximadamente, 30 mil pessoas. E aqui temos uma história de 94 anos. Nossa comunidade tomou a iniciativa de celebrar este festival, o Jungle Matsuri, para mostrar a importância da cultura japonesa. Através desse evento, vamos mostrar nossa cultura que é moderna, mas também tradicional. É uma ótima oportunidade para as pessoas que passarem por aqui, conhecerem um pouco mais do Japão”, disse.

Os horários de visitação no sábado, 12, e domingo, 13, serão estendidos das 10h às 22h. A programação inclui apresentações de taikô, danças típicas, desfile e concurso cosplay. Além disso, haverá exposições culturais, workshops de Mangá, origami, kirigami e Pixel Art, bem como atividades para crianças. Uma grande praça de alimentação oferecerá culinária japonesa e produtos diversos com preços acessíveis. A programação completa e informações adicionais podem ser encontradas no site oficial do festival: https://junglematsuri.com.br/.

*Com informações da assessoria

Leia mais

O Festival Jungle Matsuri está de volta neste fim de semana em um novo local e com muitas atrações!

Anime Jungle Party acontece neste fim de semana em Manaus

Manaus sedia edição do “Jungle Fight”, maior evento de MMA da América Latina