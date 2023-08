Criança de dois anos é internada após ingerir soda cáustica

Um menino identificado apenas como Téo, de dois anos, foi internado no Hospital Geral do Estado (HGE), no último 20, após ingerir acidentalmente soda cáustica, na cidade de Eunápolis, na Bahia.

Segundo o tio do garoto, Diogo Caldas, a situação de Téo está mais preocupante e delicada após a criança ter o esôfofo cicatrizado e ficar sem ingerir nenhum tipo de alimento, já que ainda não colocou uma nova sonda para se alimentar.

“Há dez dias ele está sem sonda alimentar e desde então ele estava tomando líquido aos poucos. Porém, nos últimos três dias ele não conseguiu mais ingerir nada por causa da cicatrização que terminou de obstruir o esférico nele. Ontem até tentaram fazer o procedimento cirúrgico que foi novamente passar a sonda, mas não conseguiram. Cada dia que passa ele tem ficado mais debilitado”, disse o familiar do menino a TV Bahia.

A família de Téo alegou que o garoto precisa de uma transferência para o Hospital Roberto Santos para realizar o procedimento de dilatação do esôfogo e voltar a se alimentar.

“Dizem que o nome de Téo está no sistema pedindo regulação para ser transferido ao Hospital Roberto Santos, já que a dilatação do esôfogo só acontece nessa unidade de saúde. Ele está ficando mais debilitado por isso. Precisamos com urgência fazer essa dilatação”, disse.

A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), informou a TV Bahia que o nome da criança está na fila para regulação e transferência, porém, não foi informado qual em qual posição da fila o garoto estaria.

*Com informações do Bahia Notícias

