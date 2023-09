Sonoraplay é o streaming oficial do festival de Itacoatiara

Itacoatiara (AM) – maior festival de música do Amazonas, o Fecani, acontece em Itacoatiara entre os dias 6 e 9 de setembro, mas, a partir de agora, o mundo todo pode assistir, pela telinha do celular, no streaming Sonoraplay. A startup é a plataforma oficial do Fecani e colocará ‘em cartaz’ todos os shows, as apresentações dos concorrentes e a mostra de curtas-metragens em todos os dias do evento.

O Festival vai disponibilizar ‘on demand’ as atrações do evento na plataforma de streaming Sonoraplay, para que o público assista quando quiser a performance de seu artista preferido na competição e conheça novas canções regionais que estão saindo do forno. Ao todo, serão 100 shows musicais, sendo 96 regionais, 4 nacionais e 34 concorrentes do festival e 31 eventos culturais e esportivos que acontecerão em paralelo. Para o coordenador de marketing e vice-presidente da Airma (Associação dos Itacoatiarenses em Manaus), Emanuel Nassib, esse é o ano que marca uma transformação digital do Fecani.

“Caiu como uma luva a parceria com o streaming Sonoraplay, por que é um momento de renovação e novos desafios para a Associação e para a organização do Evento. Este ano, estamos investindo em novas tecnologias, marketing digital e mídias sociais, para divulgar a competição de músicas, os desafios do esporte, poesia e artesanato que teremos no evento. É de suma importância essa parceria que será um diferencial para o Festival e para a estrutura. Será grandioso como o Fecani”, comenta.

O Fecani está de volta, após 3 anos de dificuldades e desafios, até por conta da pandemia e das regras de distanciamento, mas está retornando com tudo. Entre as atrações convidadas estão: Neguinho da Beija-Flor, Bonde do Forró, Leonardo Sullivan e Banda, Davi Assayag, Uendel Pinheiro, Forró Idela, Critical Age, Essence, Forró do Sabiá, Israel Salazar e muito mais.

Para a CEO da Sonoraplay, Raquel Omena, posicionar o Fecani no streaming é significativo pela grandiosidade do evento e tudo o que ele significa para a cultura no Estado.

“O Fecani é uma entidade entre os artistas. Marcou a nossa geração e transformou o município de Itacoatiara em destino cultural há muitos anos. É importante agora atrair a audiência online com uma experiência diferente com o streaming. Agora todo mundo poderá assistir e curtir o Fecani da telinha do celular ou como quiser, a hora que quiser, na Sonoraplay”, comemora.

O público que acessar a Sonoraplay vai poder assistir, não apenas os eventos e shows do Festival, como também terão à sua disposição um ambiente com diversos shows e videoclipes de artistas amazônicos, animações, documentários e filmes longos e curtos, muitos deles feitos por produtores e artistas da região.

Sobre o Fecani

O 38º Festival da Canção de Itacoatiara é uma realização da Airma (Associação dos Itacoatiarenses em Manaus), considerado o grande Festival de Música Popular da Amazônia Brasileira e “Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas”, por força da Lei 3,983 de 30 de dezembro de 2013, publicado no Diario Oficial do Estado do Amazonas.

Sobre a Sonoraplay

Hoje, a plataforma atende ao cenário musical disponibilizando mais de 40 conteúdos, entre videoclipes e shows ao vivo, de artistas de toda a região, como Reiner (Pará), Thais Badu (Pará), Guarahtt (Rondônia), Núbia Dourado (Tocantins), Marcos Naim (Amazonas), Luli Braga (Amazonas), Iana Moral (Amazonas), entre outros. A Sonoraplay também se prepara para colocar em cartaz todos os shows, curtas-metragens e apresentações competitivas do Fecani 2023, a partir da próxima semana.

Já na parte cinematográfica, a Sonoraplay disponibiliza mais de 200 obras independentes em cartaz, como curtas, documentários e animações. Este mês, a plataforma foi o streaming oficial do Festival de Cinema da Amazônia – Olhar do Norte, exibindo quase 50 filmes e permitindo o acesso gratuito de qualquer lugar do mundo.

