Botafogo pode acabar com festa do Galo

O confronto do Botafogo com o Atlético-MG, marcado para este sábado (16), às 20h (de Manaus), traz um ingrediente que aguça a curiosidade. Mais uma vez, os botafoguenses enfrentarão os atleticanos em território mineiro em um dia no qual o adversário utilizará um uniforme com detalhe comemorativo.

O Galo usará um “patch” que exalta o título brasileiro de 1937, recentemente homologado pela CBF. Houve uma situação semelhante em 2008: os atleticanos estrearam uniforme comemorativo, mas saíram de campo derrotados pelos botafoguenses.

Há 15 anos, o Atlético celebrava o centenário de sua fundação. Um uniforme em tom dourado e branco foi utilizado pela equipe comandada por Marcelo Oliveira.

No entanto, foi o Botafogo que teve uma noite dourada no Mineirão. Lúcio Flávio marcou dois gols e Jorge Henrique ampliou. Lenílson diminui para os atleticanos, mas logo Carlos Alberto colocou os alvinegros em vantagem novamente. Lenílson fez novo gol, mas um gol contra de Leandro Donizete definiu a goleada de 5 a 2 pela Copa Sul-Americana.

Meio-campista daquela partida, Túlio “Guerreiro” recordou-se dos confrontos com o Atlético-MG neste período.

“Tínhamos a base que vinha desde 2007 e quem chegou encaixou bem. Tínhamos um time que não tinha muita estrela, mas éramos bem entrosados. Naquele ano chegou o Zé Carlos, por exemplo. E lembro que a gente engatou uma sequência de jogos com o Botafogo na qual constantemente a gente saiu de campo vitoriosos. Em Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileirão” disse, ao Lance!.

O Alvinegro também contava com o goleiro Castillo e nomes como Thiaguinho, Diguinho e Gil. Do lado do Galo, Mariano, Márcio Araújo e Jael atuaram naquela partida.

Às vésperas do confronto com o Atlético-MG, Túlio deposita confiança em especial no meio formado pelo Glorioso.

“Marlon Freitas é um cara que acompanho há muitos anos, desde que ele jogava no Atlético-GO. Um jogador muito habilidoso, tende a crescer ainda mais no Botafogo. Além disso, o Tchê Tchê é um atleta vitorioso, o Eduardo tem muito talento. O Botafogo está num caminho muito bom. Tem tudo para ser campeão brasileiro”, afirmou.

O Botafogo tem 51 pontos e lidera a competição. O Atlético-MG tem 31 pontos.

*Com informações do Lance

