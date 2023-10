ICMBio vai apurar causas das mortes de botos em Tefé

Após pronunciamento na última quinta-feira (28), do deputado estadual João Luiz (Republicanos) sobre a preocupação com a morte de botos e peixes no município de Tefé, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) informou neste sábado (30), que vai apurar as causas das mortes de botos em Tefé, no Amazonas.

“Estamos enfrentando um dos piores momentos no Amazonas com a questão da estiagem. Em viagem aos municípios de Tefé e Alvarães nós presenciamos muitos peixes mortos e diversos botos também sem vida, devido a falta de oxigênio nos rios. A problemática está trazendo forte odor e urubus para o entorno da cidade”, disse o deputado João Luiz, no plenário Ruy Araújo da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

Desde a última segunda-feira (23) até sexta-feira (29), o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá está registrando a morte de mais de 100 mamíferos aquáticos como o boto vermelho e o tucuxi, que viviam no lago.

Operação Estiagem

O parlamentar parabenizou o governador do Amazonas, Wilson Lima pelas ações que estão sendo desenvolvidas pelo estado neste período de mudança climática. O deputado João Luiz também participou na sexta-feira (29), dos anúncios de novas medidas tomadas pelo governador Wilson Lima para enfrentamento da estiagem no estado do Amazonas, além da instituição do Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Situação de Emergência Ambiental.

*Com informações da assessoria

