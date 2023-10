Estado terá mais rigor no combate às queimadas e reforço em ações contra estiagem

Governador do Amazonas esteve no Centro de Monitoramento do Ipaam e atualizou as ações frente ao impacto da forte seca e do número de queimadas

Manaus (AM) – O governador Wilson Lima afirmou, nesta segunda-feira (2), que o Governo do Estado tem atuado com rigor diante da forte estiagem e, principalmente, no combate às queimadas ilegais, que já alcança R$ 17 milhões em multas nas regiões sul e metropolitana de Manaus, segundo o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam). A declaração foi feita durante visita ao Centro de Monitoramento Ambiental e Áreas Protegidas do órgão estadual.

“Com relação a essa questão das queimadas, não tem outro jeito, quem estiver dentro da ilegalidade será punido. A gente já aplicou algo em torno de R$ 17 milhões em multas. A gente acompanha aqui em tempo real o que acontece principalmente no sul do Amazonas e aqui na região metropolitana“, afirmou Wilson Lima.

Na última sexta-feira (29), o governador Wilson Lima decretou situação de emergência no Amazonas devido à seca severa e instituiu o Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Situação de Emergência Ambiental para reforçar as estratégias do Governo do Amazonas para levar ajuda humanitária e outras ações às famílias.

Wilson Lima destacou que o Amazonas intensificou, com o apoio da Marinha do Brasil, as ações de combate aos focos de queimadas na região metropolitana de Manaus, com o auxílio de um helicóptero e equipamento “bambi bucket” capaz de despejar cerca de 300 litros de água em cada sobrevoo. Um outro helicóptero com o mesmo equipamento está vindo do Mato Grosso do Sul.

O governador anunciou o lançamento do aplicativo Cota Rio, desenvolvido pela Defesa Civil do Amazonas, para fazer um monitoramento contínuo dos níveis dos rios no estado, além de previsão do tempo e alertas emitidos pelo órgão. A ferramenta já está disponível para o sistema Android e opera de maneira off-line, com registros feitos em qualquer ponto, mesmo sem acesso à internet.

Participaram do encontro os secretários de Meio Ambiente, Eduardo Taveira; de Segurança Pública, cel. Vinícius Almeida; o secretário executivo de Defesa Civil do Amazonas, cel. Francisco Máximo; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, cel. Orleiso Muniz; e o diretor-presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), Juliano Valente.

Em números

Segundo levantamento da Defesa Civil do Amazonas, até o início da tarde desta segunda-feira, 21 municípios do estado estão em situação de emergência; 37 estão em alerta; e dois em atenção. A previsão é que, devido a influência do fenômeno El Niño, a estiagem venha a afetar mais de 50 municípios e 500 mil pessoas.

Em todo mês de setembro, foram detectados 6.991 focos de calor no Amazonas, uma redução de quase 20% em comparação a 2022, quando foram detectados 8.659 no mesmo período. O Corpo de Bombeiros do Amazonas atua em 21 municípios, com quase 1,5 mil incêndios combatidos (de 12/7 a 1/10) na capital e interior, por meio de operações como a Aceiro (no sul do estado) e Céu Limpo (na região metropolitana).

Operação Beruri

O governador Wilson Lima também destacou o trabalho da força-tarefa montada pelo Governo do Amazonas para atender moradores da comunidade do Arumã, em Beruri (a 173 quilômetros de Manaus), após um desbarrancamento ocorrido na noite de sábado (30), atingindo 45 residências e deixando outras 30 em situação de risco, afetando 300 pessoas, aproximadamente, segundo a Defesa Civil. Cerca de 30 profissionais de órgãos do Estado seguiram para a localidade.

Wilson Lima falou sobre o reforço no envio de ajuda humanitária. O Governo do Amazonas irá entregar 150 cestas básicas, 150 kits de higiene pessoal, 100 garrafões de água de 20 litros e 180 frangos aos moradores, adquiridos com apoio do Programa Áreas Protegidas da Amazônia (Arpa), do Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática.

