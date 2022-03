Homem é preso com armas e drogas na zona Norte de Manaus

Manaus (AM) – Uma denúncia anônima levou as equipes da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) em cumprimento à “Operação Cidade Mais Segura” no bairro Santa Etelvina, na rua Ingá, s/n (terreno baldio) , na zona norte de Manaus a encontrarem um homem com armas de fogo e porções de drogas.



Segundo informações dos agentes, a denúncia contava que suspeitos estavam embalando drogas e estariam armados. Chegando ao local, os suspeitos ao perceberem a presença da polícia e fugiram.



Durante o cerco policial foi preso Tony Moraes da Silva, 30 anos em posse de uma arma de fogo e várias porções de entorpecentes. No decorrer das buscas nos arredores, foi encontrado mais uma arma de fogo e um rádio, usado na comunicação da quadrilha.



O preso e os materiais apreendidos foram encaminhados para o 6° DIP para as devidas providências e ele está diante da justiça para as atitudes legais serem tomadas.

Confira a lista do material apreendido:

Armas de fogo:

01 Revólver Calibre 38, n° D0144770; Taurus.

01 Revólver Calibre 38, n° suprimido; Taurus.

08 munições de calibre 38;

Entorpecentes

49 trouxinhas de supostamente cocaína;

01 porção média de supostamente oxi.

01 porção média de maconha;

01 balança de precisão;

Diversos:

01 celular.

01 rádio comunicador.

