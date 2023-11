Jovem é assassinada após ser levada para ‘casinha’ no interior do AM

Uma mulher identificada como Flávia Moriz dos Santos, de 21 anos, foi morta a tiros na rua Cesário Campelo, em Coari, interior do Amazonas, durante a noite de segunda-feira (13).

A polícia informou que a mulher foi surpreendida por um suspeito armado, que fez disparos de arma de fogo contra a vítima. O criminoso fugiu após concluir o crime. A jovem foi atingida com cinco tiros, sendo um no rosto, um no braço esquerdo, dois no peito e um no tórax.

A mãe da vítima afirmou que uma outra mulher levou a filha para ser assassinada, mas a polícia disse que a informação só poderá ser confirmada após as investigações.

Testemunhas contaram que Flávia era companheira de um traficante e queria assumir o comando da área quando foi morta a tiros.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

