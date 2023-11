Cineteatro Guarany exibe coletânea de curtas em Manaus

A programação conta com filmes produzidos por alunos da Oficina de Produção Audiovisual do Museu Amazônico

Manaus (AM) – Em mais uma edição do Cineclube de Arte, o Cineteatro Guarany apresenta especialmente nesta sexta-feira (17), às 18h, a “OPA! Mostra de Curtas”. Realizada pelo Museu Amazônico da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), a programação conta com a apresentação dos filmes produzidos pelos alunos da OPA – Oficina de Produção Audiovisual, com classificação para maiores de 16 anos. A entrada é gratuita.

Celebrando o Dia do Cinema Brasileiro, comemorado em 5 de novembro, a mostra exibe 10 curtas-metragens, com a presença da equipe técnica e elenco dos filmes. Segundo o diretor do Museu, Dysson Teles, a oficina idealizada pela instituição dispensa apresentações.

“Sobretudo, a Oficina de Produção Audiovisual veio para se tornar uma referência, prova inconteste são as inúmeras premiações recebidas a nível nacional e internacional pelas suas produções. Neste sentido, convidamos todos os amantes do cinema a prestigiar a mostra dos filmes”, afirma Dysson.

A produtora audiovisual Géssica Adzangela dirige o filme A Pipoca e ressalta detalhes do processo de produção do curta, estrelado pelo artista amazonense Otoni Mesquita.

“O curta-metragem ‘A Pipoca’ é algo muito importante, pois dirigir um filme não é fácil, e desde a escrita do roteiro foi desafiador, pois, eu tinha apenas uma memória afetiva e especial de uma canção feita pelo meu tio Luíz Carlos, muito querido, e daí veio o projeto”, conta.

De acordo com Thiago Moraes, coordenador da OPA, os filmes dos alunos da oficina estão ganhando visibilidade em festivais e mostras pelo Brasil.

“Isso me enche de orgulho, pois os participantes do curso chegam cheios de ideias, porém com muitas dúvidas sobre a produção e distribuição dos curtas, e com a orientação recebida conseguem realizar e distribuir os filmes em eventos de cinema”, destaca o coordenador.

“Fazer o lançamento dos filmes em Manaus com a presença dos amigos e familiares dos alunos é muito importante para todos nós, pois é o momento que apresentamos os novos talentos do audiovisual”, completa Thiago.

Promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o Cineclube de Arte acontece usualmente aos sábados, às 18h30, no Cineteatro Guarany, localizado na Villa Ninita, anexo ao Palácio Rio Negro – Avenida Sete de Setembro, 1546, Centro.

Confira as produções:

ENCONTRO DAS ÁGUAS – Direção: Thiago Jesus, André Diniz e Camila Andrade

UM ANO PARA RECORDAR – Direção: Ana Coelho

CABEÇA DE MARTELO – Direção: Rafael Creder

QUEM TE VIU, QUEM TE VÊ – Direção : Fábio B. Reis

PONTO FINAL – Direção: Luan Passos e André Diniz

A DOR FANTASMA – Direção: André Diniz

A PIPOCA – Direção: Géssica Adzangela

A LUZ DO SOL – Direção: Camila Andrade

FANZINE ÚLTIMAS PÁGINAS – Direção: Rebeca Libna e Vinícius Torres

VUMBORA – Direção: Bruno Pereira

