Vídeo: Jovem preso por matar grávida em Manaus afirmava que não teria filho negro, diz delegado

Manaus (AM) – Victor de Souza Rocha, de 21 anos, foi preso, nesta terça-feira (21), por ser apontado como o autor da morte de sua ex-namorada, Karine Sevalho Lima, que tinha 19 anos e estava grávida de 7 meses. Pessoas próximas a vítima declararam que o suspeito afirmava que jamais teria um filho com características negras e negou envolvimento com a jovem a seus pais.

O delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), contou que a vítima foi encontrada no dia 26 de maio de 2022, em uma região de mata, atrás do Conjunto Viver Melhor, no bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus, com perfurações de arma branca pelo corpo e face desfigurada.

“A Karine foi encontrada com a face toda desfigurada, vítima de agressões e torturas, ela foi encontrada com várias perfurações de arma branca pelo seu corpo e estava grávida de sete meses. Desde o início das investigações, o Victor já era apontado como principal suspeito. O suspeito era seu namorado na época, que passou sete meses ali de gravidez, importunando a vítima para que ela fizesse um aborto”, declarou Ricardo Cunha

No dia do crime, o delegado relata que a vítima foi até o suspeito contar, que não realizaria o aborto e ela e sua família cuidariam do bebê.

“No dia do último encontro deles, ela foi para se encontrar com o Vitor, para informar que toda a sua família já estava ciente, que ela estava grávida dele e não iria realizar esse aborto. Ela iria, por ela mesma e com a ajuda de sua família, criar essa criança. As investigações apontam que houve ali um desentendimento entre o Victor, que ficou revoltado com essa notícia e acabou ali assassinando essa jovem.”

O delegado relata que a Polícia Civil (PC), tentou efetuar a prisão do suspeito diversas vezes, mas ele continuava foragido, até a manhã desta terça-feira. Um dos agravantes no caso foi a declaração de pessoas próximas a vítima, que informaram que o Victor afirmava para as pessoas que jamais teria um filho com características negras.

“Um fato ainda que entendemos de maior gravidade, é que os amigos, pessoas próximas da Karine, informaram que o Victor declarava para todo mundo que ele jamais teria um filho com características negras. A Karine era uma jovem morena, com traços da raça negra, e ele disse que não teria filhos com esse tipo de característica. Então, é um crime ótimo relacionado também a racismo”, afirmou o delegado.

“Ele falava isso abertamente, que ele não teria um filho negro, não era filho dele. Ela, inclusive, negou aos pais que tivessem tido algum tipo de relacionamento com ela. Ele nega que tenha tido qualquer tipo de relacionamento com ela, mas, era um relacionamento público e notório”, completou.

Sobre a possibilidade de envolvimento externo no crime, Ricardo Cunha declarou que não descarta a opção.

“Não descartamos a possibilidade de ter a ajuda de mais alguém, mas a pessoa principal que queria a sua morte está presa”.

No momento da prisão, Victor de Souza Rocha, de 21 anos, preferiu se manter em silêncio e esteve acompanhado de advogado.

Denúncias

A DEHS conta com um canal de comunicação com a população, por meio do número (92) 98118-9535, por meio do qual as denúncias podem ser efetuadas, além do 181, disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante sempre será preservada”, garantiu o delegado.

As denúncias também podem ser formalizadas presencialmente na DEHS, que está situada na avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da capital.

