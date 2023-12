Feirantes do Santo Antônio impactados por incêndio receberão auxílio financeiro

Manaus (AM) – Os permissionários da Feira do Santo Antônio, vítimas do incêndio que destruiu os boxes no dia 4, foram beneficiados pela concessão de auxílio financeiro emergencial no valor de R$ 2 mil aprovada por vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM), durante Sessão Extraordinária nesta quarta-feira (13).

O projeto que tramitou em regime de urgência, foi deliberado e seguiu para a 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

Após reunião com os parlamentares da comissão, o projeto foi aprovado em Sessão Extraordinária e seguiu para a sanção do Executivo Municipal.

De acordo com o projeto, os recursos terão como fonte o Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq). O auxílio financeiro será pago em seis parcelas.

Critérios

Para se cadastrar, os trabalhadores da Feira do Santo Antônio devem ser maiores de 18 anos, ter endereço fixo em Manaus e apresentar documento regular, conforme solicitado pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi).

