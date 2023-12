‘Choquei’ pausa publicações em meio à polêmica de fake news

No X, antigo Twitter, página fixou no topo nota de esclarecimento e depois adotou silêncio

O perfil Choquei interrompeu suas postagens no Instagram e no X (antigo Twitter), após ser o centro da polêmica envolvendo a morte de uma jovem de 22 anos que teria sido vítima de fake news.

A jovem Jéssica Canedo morreu na sexta-feira (22), depois que perfis de fofoca nas redes sociais terem veiculado a informação falsa de que ela teria tido um relacionamento com o humorista Whindersson Nunes – o que o próprio artista negou.

A Choquei, que possui 21 milhões de seguidores no Instagram e quase 7 milhões de seguidores no X, repostou a notícia sobre o falso relacionamento.

A jovem chegou a relatar ter sido alvo de ataques pela internet por conta do suposto affair e, dias depois, teria cometido suicídio.

Com a repercussão do caso, o canal apagou a postagem referente ao caso e, desde então, não tem feito novas publicações.

No X, a última postagem feita ocorreu às 14h17 do dia 23. Foi uma nota de esclarecimento assinada pela advogada Adélia de Jesus Soares. Antes disso, o perfil havia feito uma publicação às 17h46 do dia anterior.

O silêncio contradiz a postura ativa da página nas redes sociais. Para se ter uma ideia, na quinta-feira (21), a Choquei fez 119 postagens em 24 horas –uma média de quase cinco por hora.

No Instagram, foram 69 postagens no dia 21 de dezembro.

A última postagem do perfil nessa rede também foi no dia 22.

No Instagram, a Choquei publicou a nota da assessoria jurídica pelos stories — que são postagens que somem após 24 horas.

Os administradores da página no Instagram também restringiram a possibilidade de os usuários comentarem suas postagens.

No X, as publicações passaram a contar com um aviso alertando sobre o episódio recente de fake news.

Embate político

A polêmica da Choquei gerou discussões entre políticos ligados ao governo e à oposição.

Do lado do governo, ministros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltaram a defender a regulação das mídias sociais e retomaram o debate sobre o Projeto de Lei (PL) das Fake News.

Entre a oposição, políticos defendem acionar o Ministério Público e pregam boicote à página.

O que diz a Choquei

Em nota publicada na página, a defesa da Choquei, assinada pela advogada Adélia de Jesus Soares, afirmou que “lamenta profundamente o ocorrido” e que não houve “qualquer irregularidade” nas informações publicadas e que as postagens foram feitas com os “dados disponíveis no momento”.

“O perfil Choquei, por meio de sua assessoria jurídica, vem esclarecer aos seus seguidores e amigos que não ocorreu qualquer irregularidade na divulgação das informações prestadas por esse perfil. Cumpre esclarecer que não há responsabilidade a ser imputada pelos atos praticados, haja vista a atuação mediante boa-fé e cumprimento regular das atividades propostas”, declarou.

A nota diz ainda que “o compromisso deste perfil sempre foi e será com a legalidade, responsabilidade e ética na divulgação de informações dentro dos limites estabelecidos na Constituição Federal”.

*Com informações da CNN Brasil

