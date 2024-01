Manaus Fantasy 2024 abre vendas de ingressos; saiba onde comprar

Tradicional baile à fantasias contará com premiação em dinheiro para quem usar melhor a criatividade na hora de escolher o look de folião

A M1 Eventos liberou, na quarta-feira (3), as vendas de ingressos para o Manaus Fantasy 2024. Trazendo o tema ‘A Fantástica Fábrica de Chocolate’, a festa é realizada em um único setor premium, no salão de festas do Diamond Convention Center, Zona Oeste da cidade, no dia 12 de fevereiro, a partir das 22h.

O setor preparado para o agito dos foliões contará com serviço Open Bar durante toda a festa, oferecendo ao público whisky, vodka, cerveja, água e refrigerante. Os ingressos custam R$ 150.

As vendas são feitas nas centrais Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Manauara e Millenium, seguindo o horário de atendimento dos centros de compras. Há ainda a venda pela internet, pelo site BaladApp (https://baladapp.com.br/a/manaus-fantasy-12-de-fevereiro-de-2024/4664).

Muita música, diversão e prêmios

A folia carnavalesca vai premiar as melhores fantasias, promovendo um concurso nas categorias Individual e Grupo.

Os três primeiros colocados, na categoria Individual, receberão R$ 2 mil; R$ 1 mil e R$ 500, respectivamente. Já para as fantasias em grupo, os valores são R$ 3 mil para o primeiro lugar; R$ 2 mil para o segundo colocado; e R$ 1 mil para o terceiro.

Uendel Pinheiro, DJ John, Meu Xodó e Rodrigo Chiroque vão comandar o ritmo da festa.

*Com informações da assessoria

