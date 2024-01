Sexta-feira de sorte: Concorra a R$ 917 milhões no sorteio da US Mega Millions

Comece 2024 como ganhador do maior prêmio de loteria do mundo

“Da pobreza à riqueza” pode ser a narrativa que muitos ganhadores de loteria compartilham. Um desses sortudos é Juan Rodriguez, um colombiano de 49 anos que, antes de sua reviravolta de sorte, estava enfrentando dificuldades financeiras. Rodriguez, que se tornou cidadão americano, chegou a pedir proteção contra falência, saindo com apenas US$ 50 em mãos. Contudo, a fortuna sorriu para ele de maneira inesperada quando decidiu investir US$ 2 em um bilhete da Mega Millions.

Numa reviravolta que parece saída de um conto de loteria, Rodriguez acertou os cinco números e a Mega Ball, tornando-se o único ganhador de um jackpot incrível de US$ 149 milhões de dólares (mais de R$731 milhões). Sua jornada da pobreza à riqueza é verdadeiramente inspiradora.

E se você está pensando em seguir os passos de Rodriguez, esta sexta-feira é a sua chance. A Mega Millions dos EUA estará sorteando um jackpot impressionante de R$ 917 milhões (187 milhões de dólares). Graças à TheLotter, os brasileiros podem participar online com bilhetes oficiais.

Quem sabe, se você jogar pelo maior jackpot do mundo da Mega Millions nesta sexta-feira, talvez esteja no caminho de criar sua própria história da pobreza à riqueza para contar!

O próximo capítulo da sua história pode começar com um simples clique!

Mega Millions famosa por acumular prêmios enormes

As loterias americanas, como a Mega Millions, são famosas por acumular prêmios enormes, incluindo um recorde mundial de US$ 1.6 bilhões (aproximadamente R$ 8 bilhões). Além disso, começam com prêmios mínimos de US$ 20 milhões (quase R$ 100 milhões).

Tanto as loterias americanas, como as brasileiras, realizam sonhos e mudam as vidas de milhares de pessoas. Porém, apenas as loterias americanas conseguem dar prêmios bilionários para qualquer cidadão do mundo, incluindo os brasileiros.

3 passos para jogar no prêmio de R$ 917 milhões:

Para loterias dos EUA, a TheLotter oferece a oportunidade de jogar com uma única linha por um preço de 5 dólares:

1. Acesse a página da Mega Millions na TheLotter e escolha seus números da sorte: 5 números principais e um número adicional.

2. Clique em JOGAR na parte inferior da tela, os representantes locais da TheLotter nos Estados Unidos comprarão o bilhete oficial em seu nome e você poderá vê-lo digitalizado na sua conta pessoal antes do sorteio.

3. Ao ganhar, você poderá desfrutar de seus prêmios na íntegra, 100% sem comissões! Você será notificado por e-mail ou mensagem de texto.

O que acontecerá se você ganhar?

Se você ganhar prêmios inferiores a 200.000 dólares, o dinheiro será depositado diretamente em sua conta bancária. Agora, se ganhar o jackpot da Mega Millions, a TheLotter arcará com todas as despesas da viagem para que você possa receber o prêmio pessoalmente nos EUA, sem se preocupar com nada!

Milhões de jogadores já ganharam!

Em seus quase 20 anos de história, a TheLotter construiu uma reputação comprovada, que fala por si, com mais de 121 milhões de dólares pagos a cerca de 8 milhões ganhadores do mundo todo, incluindo Brasil, Equador, Colômbia, Panamá, El Salvador, Costa Rica, México, Canadá, Rússia, Austrália, Iraque e Espanha.

Ano novo, sorte nova!

O mega-jackpot da Mega Millions Americana pode ser seu, direto do Brasil! Não deixe essa oportunidade passar. Visite a TheLotter hoje e dê o primeiro passo rumo a uma jornada emocionante e repleta de possibilidades com prêmio de R$ 917 milhões. Boa sorte!

Prêmio da Mega-Sena acumula e vai a R$ 5,5 milhões

Mega-sena sorteia R$ 6,5 milhões neste sábado (6)

Lotéricas ficam lotadas com antecipação do Bolsa Família devido à seca no AM