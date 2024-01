Itamarati, no interior do Amazonas, amplia cuidados em prol de qualidade de vida para idosos

Manaus (AM) – Idosos com idade acima de 60 anos têm recebido atenção especial em Itamarati (município distante 983 quilômetros de Manaus). O atendimento personalizado tem proporcionado qualidade de vida e ampliado a sensação de bem-estar entre os grisalhos, que estão cada vez mais cheios de energia.

Conforme os últimos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Itamarati tem uma população de 10.937 habitantes, dos quais 616 estão acima dos 60 anos, sendo 327 homens e 289 mulheres. Os idosos representam 6% do total de moradores.

Além de consultas e exames realizados nas Unidades de Básicas de Saúde (UBSs), os idosos contam com visitas domiciliares mensais conduzidas por profissionais da área. Isso acontece na sede do município e, também, em comunidades distantes localizadas nas partes alta e baixa do rio Juruá.

“Nossos idosos têm prioridade no atendimento. E posso garantir que todos são muito bem assistidos, inclusive aqueles que residem na zona rural do município”, informou o prefeito João Campelo.

Por meio da UBS Fluvial João Campelo Monteiro, uma equipe de servidores do Sistema Único de Saúde viaja de dois em dois meses para as comunidades rurais, oferecendo à população ribeirinha os atendimentos de saúde primária.

O barco é dotado de equipamentos necessários para atendimentos diversos e leva um médico; um enfermeiro; três técnicos de enfermagem; um cirurgião dentista; um auxiliar de farmácia; quatro agentes comunitários de saúde; um microscopista; além de um técnico bucal.

Lazer e diversão

Além de garantir cuidados médicos e odontológicos ao público com mais de 60 anos, Itamarati também oferece diversão e lazer por meio do Programa Idoso Feliz. A Secretaria de Assistência Social do município, em parceria com a Secretaria de Saúde, realiza atividades recreativas semanalmente.

Segundo o prefeito, o Centro de Convivência do Idoso Josefa Apolinário de Souza recebe, toda terça e quinta-feira, os participantes do grupo da melhor idade cadastrados no programa. “Eles participam de atividades recreativas ao ar livre, como caminhadas e exercícios físicos, sob orientação de professores de educação física. Na ocasião, também é feita aferição da pressão arterial, teste de glicemia e orientações diversas sobre saúde”, informou João Campelo.

A primeira-dama de Itamarati, professora Áurea Marques, que acompanha de perto as ações desenvolvidas em prol da terceira idade, enfatiza que a prefeitura proporciona um grande número de serviços para contemplar as necessidades integrais desta parcela da população. “O Centro de Convivência do Idoso conta com sala de fisioterapia, de música e restaurante, que oferece refeições nutritivas para os idosos que participam das atividades. Essas pessoas, que contribuíram a vida inteira com o seu trabalho, merecem ser cuidadas, tendo a oportunidade de usufruir de atividades voltadas para o seu bem-estar”, destacou a professora Áurea Marques.

*Com informações da assessoria

