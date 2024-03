Caminhão baú é apreendido por transporte irregular de combustível no AM

Por volta das 22h, os policias militares do BPAmb, em patrulhamento nas proximidades do quilômetro 30 da rodovia, realizaram a abordagem a um caminhão baú.

Caminhão baú é apreendido, nesta sexta-feira (8), na Rodovia AM-010, por transporte irregular de combustível. A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) foi responsável apreensão.

Por volta das 22h, os policias militares do BPAmb, em patrulhamento nas proximidades do quilômetro 30 da rodovia, realizaram a abordagem a um caminhão baú.

Durante a abordagem, foram encontrados quatro tanques de reservatórios e bombas utilizadas no armazenamento e manuseio de combustível, sendo transportado em desacordo com as normas da Agência Nacional de Petróleo (ANP), contrariando o artigo 56 da Lei de Crimes Ambientais (9.605/98).

Aproximadamente 1 mil litros de combustível foram apreendidos, gerando um prejuízo ao crime de R$ 156 mil. O condutor do veículo foi encaminhado ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.‌

*Com informações da Assessoria

Leia mais

Integrantes de organização criminosa são presos e arsenal de armas é apreendido

Adolescente que ajudou a matar mulher a facadas é apreendido no AM

Forças de Segurança do AM registram aumento de 224% na apreensão de drogas em 2024