Feirão Limpa Nome na Assembleia Legislativa do Amazonas é prorrogado

Manaus (AM) — O deputado Mário César Filho (UB) anunciou a prorrogação da 3ª edição do Feirão Limpa Nome do Governo do Estado, realizado em parceria com o Procon-AM e promovido pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas (CDC-Aleam). Os atendimentos serão estendidos para os dias 20, 21 e 22 de março, das 8h às 14h, no plenário Cônego de Azevedo, localizado no térreo da Casa Legislativa.

A prorrogação do Feirão Limpa Nome é uma resposta ao sucesso e demanda do público, durante os três dias em que foi realizado na Casa Legislativa, com mais de mil pessoas atendidas e realização de negociações de débitos com as concessionárias Amazonas Energia e Águas de Manaus.

Durante esse período, os consumidores terão a oportunidade de negociar suas dívidas com as concessionárias que fornecem energia e água, aproveitando as vantagens exclusivas, como descontos de até 90%, em faturas de recuperação de consumo, parcelamentos facilitados e outras condições especiais de pagamento.

O deputado Mário César Filho, que também preside a CDC-Aleam, destacou a importância em proporcionar mais tempo e oportunidades para os cidadãos poderem negociar e regularizar as dívidas de forma acessível.

“O Procon-AM não irá realizar a prorrogação do evento em sua sede, e devido ao apelo da população, estaremos realizando na Assembleia Legislativa mais quatro dias do evento, oportunizando aos cidadãos as vantagens exclusivas e as condições especiais de renegociação oferecidas durante o feirão. A prorrogação é a demonstração do nosso compromisso em ajudar as pessoas a encontrarem soluções para suas dívidas”, afirmou o parlamentar.

Durante o Feirão Limpa Nome, os participantes têm acesso a descontos exclusivos e condições facilitadas para negociar as dívidas. Entre as vantagens oferecidas estão: parcelamento sem entrada para clientes de baixa renda; parcelamentos com entrada mínima de 10% para os demais clientes; descontos de até 90% em faturas de recuperação de consumo; descontos de até 70% em faturas de consumo, considerando o tempo do débito; parcelamento em cartão de crédito em até 18 vezes, com juros da máquina.

As condições especiais são destinadas exclusivamente à pessoa física, residencial ou rural.

Comissão de Defesa do Consumidor

A CDC-Aleam tem como compromisso promover a educação financeira e auxiliar os consumidores na regularização de suas pendências, contribuindo para o fortalecimento da economia local e para o bem-estar da população amazonense.

Para mais informações e esclarecimentos, entre em contato com a Comissão de Defesa do Consumidor na Aleam, localizada na avenida Mário Ypiranga Monteiro, n.º 3.950, 4° Andar, Sala 405.

Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 14h, (exceto feriados). Telefone (92) 3183-4451, E-mail: [email protected].

