Gelateria referência do setor no Nordeste abre primeira unidade no Amazonas

Manaus (AM) — Manaus acaba de ganhar a primeira unidade da San Paolo Gelato & Café no Estado, no segundo piso do Shopping Ponta Negra. A marca, que nasceu em 2012 em Fortaleza e hoje tem 57 lojas no Brasil, é a maior referência do setor no Nordeste e conta com dezenas de sabores que vão desde os mais tradicionais a sabores únicos que mostram o jeito brasileiro de fazer gelato italiano, como Ninho e Farinha Láctea.

Para o Amazonas, a unidade ainda conta com cafeteria, onde o cliente pode pedir o Café Paolo, sendo um café expresso junto de uma mini cesta com gelato e todo o mix de confeitaria e empório. Incluindo opções de pistache, tendência atualmente no mundo, como o Brownie, Cookie e Crostata.

“A chegada em Manaus marca a nossa expansão para o Norte, sendo muito rico em cultura e gastronomia. Com isso, poderemos levar nosso jeito brasileiro de fazer gelato italiano”, afirmou Renan Aguiar, CEO e fundador da marca.

Para celebrar a Páscoa, a San Paolo apresenta três novos sabores de gelato, cuidadosamente desenvolvidos para esta ocasião especial. O “Iorgute de Amarena” combina iogurte cremoso com raspas de chocolate meio amargo e o toque frutado da cereja amarena, proporcionando uma experiência refrescante e saborosa.

Enquanto isso, o “Cheesecake de Pistache” oferece uma harmonia perfeita de cream cheese, chocolate branco, pedaços de massa de cheesecake e o inconfundível chocolate de pistache, garantindo uma explosão de sabores em cada colherada. Para os devotos do chocolate, o “Ciocconut” promete conquistar paladares com sua cremosidade irresistível de chocolate e creme de avelã.

Além disso, para aqueles que buscam presentes de Páscoa gourmet, a linha de chocolates artesanais da San Paolo oferece uma seleção feita com cacau cuidadosamente selecionado de pequenos produtores brasileiros da Bahia e do Espírito Santo, são quatro opções de sabores: caramelo com flor de sal, chocolate ao leite com pedaços de pistache, chocolate branco com pedaços de pistache e chocolate ao leite.

“Nosso propósito é levar felicidade aos nossos clientes. Temos o cuidado no desenvolvimento de todos nossos produtos e essa seleção de Páscoa, não só celebra a riqueza e a diversidade do cacau nacional, mas também contribui para o desenvolvimento de comunidades locais, promovendo um comércio mais justo e sustentável”, destaca João Gouveia, Diretor de Marketing & Growth.

