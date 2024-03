Espatódea Trupe apresenta ‘Amazonas, o maior espetáculo do Brasil’ no Teatro Manauara

Manaus (AM) — A Espatódea Trupe apresenta o musical “Amazonas, o maior espetáculo do Brasil” no palco do Teatro Manauara (Shopping Manauara), nos dias 5 e 7 de abril, com acesso gratuito. O musical abre a programação da companhia amazonense.

O projeto foi contemplado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e é apresentado pelo Banco da Amazônia – BASA, com o apoio da Marquise Ambiental e Centro de Tratamento e Transformação de Resíduos – CTTR. A realização é do Governo Federal por meio do Ministério da Cultura e pela Espatódea Trupe.

“O musical abre as portas para mais um ano de realizações de projetos que são muito importantes para nós. Em 2024, temos a estreia de um novo espetáculo com o elenco fixo, através do projeto ‘Laboratório de Encenação’, e inicia as escritas para o próximo musical chamado ‘Brasilidades'”, comenta Arlisson Cruz, que assina a coordenação geral.

Em linguagens de teatro, dança e música, o espetáculo “Amazonas, o maior espetáculo do Brasil”, durante uma hora e 40 minutos, transita entre lendas e mitos conhecidos popularmente e passados de pais para filhos via manifestações artísticas, folclóricas e obras literárias. Entre eles estão histórias sobre Boiúna, Matinta Perera, Vitória Régia e Boto. A classificação é de 14 anos.

“As histórias são contadas pela visão do pai, que tem um modo muito particular de se expressar, o que acaba tornando os contos por vezes cômicos e inusitados”, destaca o coordenador.

“É um musical 100% regional. Tudo isso contado por texto, coreografias e músicas autorais. O texto e as músicas foram escritos pela fundadora e diretora da Espatódea Trupe, Emille Nóbrega”.

Segundo Arlisson Cruz, no dia 5 de abril tem três sessões, 9h, 15h e 19h30, enquanto, no dia 7 de abril, as apresentações acontecem às 16h e 19h30. Todas com audiodescrição e tradução em Libras.

“É um espetáculo que envolve mais de 20 artistas diretos e indiretos na criação, produção e técnica”, afirma o coordenador. “A acessibilidade é uma prioridade nos nossos projetos, para que todos tenham acesso”.

Ficha técnica

Além de Arlisson Cruz e Emille Nóbrega, a diretora-geral do espetáculo, a ficha técnica de “Amazonas, o maior espetáculo do Brasil” conta com Abenilson Fernandes na direção musical, Stefanya Lima na coreografia, Victória Müller, Matheus Camurça, Willas Rodrigues e Efraim Mourão na produção, Nonato Melo, do Ateliê DiFlor, no figurino, Renan Nunes na cenografia e Márcio Braz na iluminação.

No elenco estão: Júnior Victorino como Raimundo Bodó, Déborah Ohanna como Saturno e Generosa, Guilherme Bindá como América e Ivy Santos Como Guloso e Gina. A banda é composta por Allan Jones, Wesley Anderson, Antonio Henn, Mykon Garcia, Abenilson Fernandes e Emille Nóbrega.

O corpo de bailarinos é formado por Anderson Auanário, Paulo Jean, Jeferson Campos, Juliana Oliveira, Juliana Rollin e Leilane Batista.

Espatódea Trupe

A Espatódea Trupe Produções Artísticas, que completa oito anos de atuação no cenário cultural amazonense em abril, é Escola de Artes Cênicas, Companhia e Produtora Cultural em Manaus, com especialistas em linguagens como Teatro, Dança, Música e Audiovisual.



Com sede na Rua do Comércio, no Parque Dez, a produtora oferece cursos regulares, contação de histórias, workshops de formação básica, teatro nas escolas e eventos, além de treinamentos de profissionais com recursos do teatro para desenvolver criatividade, comunicação e desenvolvimento pessoal.

*Com informações da assessoria

