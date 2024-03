Parque oferece safári na África para crianças em Manaus

Manaus (AM) — A criançada ganhou um novo espaço para brincar no Shopping Ponta Negra, nesta semana, com a inauguração do Zoo Parque. Inspirado nos safáris da África, o parque de diversões possui mais de 200 metros quadrados de produtos infláveis para os pequenos se aventurarem.

O parque disponibiliza uma trilha para a criançada participar de desafios e é repleto de réplicas de animais típicos da floresta africana, como o Leão, os hipopótamos e camelos.

“O objetivo dos brinquedos é transportar a criançada até as florestas densas da África, para se aventurarem, interagirem com outras crianças e gastarem energia de forma divertida e lúdica”, disse Wilker Ribeiro, executivo do Zoo Parque.

Direcionado ao público de zero a 12 anos, o parque possui tobogãs, escorregadores e obstáculos. Crianças menores de 3 anos obrigatoriamente devem entrar acompanhadas de um adulto responsável. A entrada custa R$ 40 para 30 minutos e R$ 70 para tempo livre de uso. O espaço fica na Praça de Eventos, no piso L1, até o dia 15 de maio.

“É uma atração inédita que o Shopping Ponta Negra traz aqui para Manaus e aumenta as opções que oferecemos de diversão e entretenimento para a criançada. É um parque lindo e muito divertido, com certeza as crianças vão amar a experiência”, destaca a gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado.

Sobre o Shopping Ponta Negra

Localizado no bairro Ponta Negra, área de expansão imobiliária e de forte apelo turístico, o Shopping Ponta Negra foi inaugurado em 8 de agosto de 2013, trazendo a Manaus uma proposta diferenciada de centro de compras.

O empreendimento reúne um mix que se destaca pelas marcas exclusivas, nacionais e internacionais. O shopping reúne aproximadamente 176 opções entre lojas e quiosques nos segmentos de moda, serviço, entretenimento e gastronomia, com grande variedade de fast-foods e restaurantes, além de 10 salas de cinema de última geração da rede Cinépolis (incluídas salas VIP e tecnologia 3D).

*Com informações da assessoria

