Homem suspeito de assaltar ônibus é agredido até a morte em Manaus

Manaus (AM) – Um homem ainda não identificado foi brutalmente assassinado com pedras e pauladas, na noite desta quinta-feira (31), na rua 20 de Novembro, no bairro Terra Nova 2, na zona Norte de Manaus.

De acordo com informações repassadas à polícia, o homem estava realizando assaltos no ônibus da linha 500, porém ele foi apanhado pelos passageiros e, em seguida, os mesmos iniciaram uma série de agressões contra o criminoso com golpes de pedradas e pauladas.

Ainda conforme as informações, o homem conseguiu correr, porém, acabou sendo alcançado pelas pessoas revoltadas que continuaram as agressões. A vítima foi atingida com vários golpes na região da cabeça. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, ao chegar no local apenas constatou a morte. O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo. O caso será investigado pela Polícia Civil (PC).

Edição web: Jonathan Ferreira