Pizzaiolo é degolado e jogado em matagal no Santa Etelvina em Manaus

Manaus (AM) – Desaparecido desde a noite de ontem (10), o corpo do pizzaiolo Jonatas de Souza Oliveira, 23 anos, foi encontrado degolado, enrolado em um lençol e amarrado na manhã desta quarta-feira (11), na rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro Santa Etelvina. A cabeça estava ao lado do corpo.

Segundo uma das testemunhas que encontrou a vítima, ele estava passando pelo local e avistou algo amarrado em um lençol rosa.

Em dúvida se poderia ser um corpo ou não, o homem questionou outras pessoas que se deslocavam por ali. Ao se aproximarem, constataram que seria um morto e que estava sem cabeça.

“Quando ia passando vi as pernas. Questionei três rapazes que também passavam. Eles se aproximaram e falaram que era um corpo e que estava decapitado Logo depois acionamos a polícia”, revelou a testemunha.

Os policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e logo isolaram a área, acionando os órgãos competentes.

A família de Jonatas não demorou a chegar e a irmã, que é de criação do jovem, logo reconheceu o corpo devido a uma tatuagem na perna e se desesperou.

O pizzaiolo, que é pai de três filhos, estava desaparecido desde a noite de ontem quando saiu para o trabalho. O chefe estranhou o comportamento e ligou para a família do jovem para questionar o motivo dele não ter ido trabalhar.

A esposa, então, se preocupou e aguardou o retorno do marido, que não apareceu. Horas depois a família reconhece o corpo do pizzaiolo e descobre que o jovem teve um trágico fim.

Possível motivação do crime

O Delegado do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Genilson Arruda, confirmou que o jovem estava com um profundo corte no pescoço, e que possivelmente, tenha sido torturado antes de morrer.

“Segundo populares ele teria sido morto nesta área a golpes de algo, como uma faca ou terçado, pois possui um corte profundo na garganta. Não tem marca de tiros, e ele foi espancado e torturado, aparentemente”.

O delegado ainda revela que informações apontam que o pizzaiolo era envolvido em furtos e roupos, e poderia até mesmo, ter envolvimento em um homicídio.

“As informações que a gente tem é que ele era envolvido em alguns furtos, roubos e até suspeito do homicídio de um popular perto da casa dele”, conta o delegado Genilson Arruda.

Os policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irão investigar o caso. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo.

Edição Web: Bruna Oliveira

