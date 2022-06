Estudantes do AM tomam posse do programa Parlamento Jovem

Manaus (AM) – Os estudantes da rede estadual que participam da 14ª edição do Parlamento Jovem tomaram posse, na tarde da quinta-feira (2), em sessão solene no plenário Ruy Araújo, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

Neste ano, 48 jovens participam como parlamentares e suplentes do programa, realizado com o intuito de desenvolver o protagonismo juvenil e nutrir conceitos de sociedade e ética na vida pública por meio da vivência do processo democrático.

O Parlamento Jovem é oriundo de parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto e a Aleam. Desde a primeira edição, em 2008, o programa já beneficiou 270 mil estudantes do Amazonas, entre alunos eleitos e eleitores.

De acordo com a secretária executiva adjunta da Capital, Arlete Mendonça, em 2022, há representantes do interior do estado.

“Estamos muito felizes em ter representantes da capital e dos municípios de Iranduba, Presidente Figueiredo, Manacapuru e Parintins, que passaram por um processo eletivo em suas escolas depois de assistirem à palestra ‘Educação Cidadã’, único neste formato em todo território nacional”, afirmou a secretária.

O processo de eleição ocorreu em 20 escolas da capital e em quatro municípios do Amazonas. A estudante Camily Nicoly, da Escola Estadual Marcantônio Vilaça, afirma que a experiência tem trazido muita reflexão acerca do seu futuro.

“Estou muito interessada em cada processo que ocorre aqui na Aleam. Não era algo que eu via para o meu futuro, porém agora estou repensando a profissão que devo seguir, visto que estou focada em aprender sobre as leis do nosso país”, entregou a jovem.

Estudante Camily Nicoly, da Escola Estadual Marcantônio Vilaça. – Euzivaldo Queiroz/Seduc-AM

As atividades do programa tiveram início no dia 30 de maio, e contaram com aulas práticas de Processo Legislativo; Competências Constitucionais; Técnicas Legislativas; Desenvolvimento de Projetos de Lei; Regimento Interno e Orientação da Mesa Diretora; Técnicas de Elaboração de Parecer e ainda um treinamento de posse.

O representante do município de Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus), Bruno Ribeiro, matriculado no Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Maria Eva dos Santos, conta como se sente ao representar os seus colegas.

“Estou muito contente em representar o meu município e meus colegas. Durante essa semana, nós já tivemos uma programação ampla, de muito conhecimento. Sem dúvida, essa é uma grande oportunidade”, finalizou o estudante.

Bruno Ribeiro. – Euzivaldo Queiroz/Seduc-AM

*Com informações da Agência Amazonas

Edição Web: Bruna Oliveira

