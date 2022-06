Campanha de Gás natural tem novos beneficiados no AM

Manaus (AM) – Mais de R$ 270 mil em bônus já foram concedidos a beneficiados da campanha “Faça a conta. Use GNV!”. Uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás), a campanha visa incentivar a conversão de veículos para uso de gás natural veicular (GNV) por meio da concessão de bônus no valor de R$ 4 mil (cada um).

Dez novos bônus foram entregues a beneficiados. Até agora, já foram concedidos 68 bônus, totalizando R$ 272 mil. Ainda restam 182 para completar o total de 250 disponibilizados. O investimento total da campanha é de R$ 1 milhão.

Esta edição da “Faça a conta. Use GNV!” é voltada a taxistas, motoristas de aplicativo e frotistas. Entre os mais recentes beneficiados estava o motorista de aplicativo Frank Sinatra Souza, de 44 anos, que, diante dos sucessivos aumentos no preço de combustíveis líquidos, converteu o carro para utilizar o GNV como mais uma alternativa, soube da campanha e resolveu participar.

“Antes eu gastava R$ 250, R$ 220 por dia de gasolina para fazer R$ 250 livre, hoje, gasto em torno de R$ 100 com GNV. O melhor discurso é a prática e com certeza, eu indico a campanha”, disse.

Motorista de aplicativo há quatro anos e meio, Bianca Silva, 41, está totalmente satisfeita com a decisão que tomou de converter o seu veículo.

“Se antes eu abastecia R$ 150 por dia, hoje o meu gasto com GNV é de R$ 60, ou seja, vale muito o investimento”.

Ela destacou o alto nível de organização da campanha e ficou extremamente satisfeita com o bônus de R$ 4 mil.

Segundo o diretor técnico-comercial da Cigás, Clovis Correia Junior, o gás natural veicular, com essa alta dos combustíveis, no Amazonas, tem tido uma performance de recorde mensal de volume de vendas.

“Isso significa que o GNV tem cumprido o seu papel de ser um importante aliado dos usuários na questão da economia”, afirmou.

Rede de fornecimento

A campanha “Faça a Conta. Use GNV!” está em consonância com a atuação da Cigás visando a ampliação da rede de fornecimento do combustível.

Na última semana, foi inaugurado mais um posto de abastecimento do gás natural veicular no bairro Santo Agostinho, zona oeste da cidade. Com mais este, Manaus passou a contar com cinco postos operando com o combustível.

De acordo com o diretor-presidente da Cigás, René Levy Aguiar, a inserção deste novo posto à rede de fornecimento de GNV integra um conjunto de ações estratégicas, desenvolvidas pelo Governo do Estado, com o objetivo de garantir que o gás natural (GN) beneficie uma parcela cada vez maior da população.

Como participar

Para participar da campanha “Faça a conta. Use GNV!”, é preciso seguir os critérios previstos no regulamento, que pode ser acessado na página eletrônica www.usegnv.cigas-am.com.br.

Entre as etapas que devem ser cumpridas está a solicitação de autorização para conversão do veículo junto ao Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM); instalação do kit GNV a partir de 5ª geração em oficina credenciada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro); realização da inspeção do veículo em instituição técnica licenciada, bem como da vistoria em empresa credenciada e atualização do documento do veículo no Detran-AM.

A Cigás disponibiliza o 98420-7876 (WhatsApp) e o e-mail [email protected] para esclarecimentos sobre a campanha.

*Com informações da Agência Amazonas

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Consumo de GNV continua registrando alta no Amazonas

Cigás vence prêmio nacional Melhores Programas de Estágio do Ciee

Deputados estaduais cobram explicações da Cigás sobre possíveis investimentos no Amapá