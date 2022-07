Casa da Sereia reabre no centro histórico de Manaus

Manaus (AM)- A Casa da Sereia, espécie de espaço cultural, estúdio de tatuagem e ateliê, reinaugura com cara e conceito novos, nesta sexta-feira (1), na rua Costa Azevedo, 159, bem próximo ao Largo São Sebastião.

Criado originalmente pela artista visual e educadora Deborah Erê em 2019, no bairro de Petrópolis, a Casa da Sereia já fez história na cena cultura da cidade, movimentando o ambiente da cultura urbana na cidade, tendo realizado uma série de oficinas e eventos culturais dos mais variados. Porém, a Casa teve de restringir o acesso ao público durante o período mais intenso da pandemia de coronavírus.

Agora, agregando o “auxílio luxuoso” do talentoso designer de moda Ramon Alada, que também está à frente do empreendimento, a Casa reabre com estilo e decoração totalmente repaginados, seguindo com a proposta de ser um espaço de arte aberto ao público, voltado para exposições, eventos e um charmoso café-bar, além da promessa do retorno das oficinas e eventos culturais.

“É um espaço de encontros e um espaço de arte, onde você vai poder tomar um drink ou um café, fazer uma tatuagem ou mesmo adquirir uma obra,”, diz a artista visual, que se destacou a nível nacional por seu trabalho como grafiteira. O nome do local, Casa da Sereia, faz referência às personagens da obra de Deborah, que pinta sereias – ser mitológico que remete à beleza feminina – propositalmente fora dos padrões de corpo ideal tantas vezes imposto às mulheres.

A parceria tem tudo para dar certo. Ramon, que já trabalhou com moda na Itália e foi figurinistas de personalidades como a apresentadora Luciana Gimenes e vestiu figurinos de artistas amazonenses de destaque, agora empresta seu talento e experiência para ajudar a desenvolver o novo conceito da Casa da Sereia, cujo tom mescla a elegância vintage a com a arte contemporânea, sem deixar de lado a influência da cultura amazônica.

Inauguração terá flash tattoo, moda e música

A reabertura do novo espaço acontece nesta sexta-feira (1), às 15h, e terá sessões de flash tattoo de Deborah Erê, desenho de peças exclusivas da Utopia, marca de Ramon, exposição de obras de arte, além das apresentações de Bruno Rodrigues, Bel Martine, Jotapê e Sants. No bar, o atrativo fica por conta da caipirinha em dobro. Uma ótima pedida para quem quer “sextar” em um ambiente que respira arte, cultura e agitação cultural.

Moda contemporânea amazônica

Uma das gratas surpresas do novo espaço cultural do centro histórico, sem dúvida, fica por conta da parceria da fundadora da Casa da Sereia, Deborah Erê, com o jovem e talentoso estilista Ramon Alada, que fala sobre sua expectativa para a inauguração do espaço e de sua proposta trazer para a Casa um ateliê moda contemporânea amazônica.



“A expectativa é de trazer uma cultura de cultura de moda e um senso estético contemporâneo e autoral, misturando com a identidade amazônida, ou seja, peças feitas para serem usadas aqui. O que a gente espera é que as pessoas gostem do nosso trabalho e sintam acolhidas e inspiradas pelo nosso espaço”, diz ele.

