Sesc centro recebe arraial do comerciário nesta quinta em Manaus

Arraial do Comerciário será realizado nesta quinta-feira no Sesc Centro

Manaus (AM) – O tradicional Arraial do Comerciário encerra a programação do Circuito de Festas Juninas do Sesc Amazonas. O evento é gratuito, aberto ao público, e será realizado nesta quinta-feira (07), das 17h às 21h, na unidade do Sesc Centro, localizado na Rua Henrique Martins, n. 427, Centro.

Programação

O evento contará com o show musical da banda Forró Delivery, com um repertório de xote e muito pé-de-serra, e apresentações artísticas com a participação da Dança Palestina Al Falastin e o Sarau de Carimbó.

Também haverá a escolha do Rei e Rainha Caipira do Comércio 2022 com premiação para o casal e para a melhor torcida.

O Rei e a Rainha vencedores do concurso irão ganhar uma diária no hotel-fazenda Paraíso D’Angelo, que dispõe de parque aquático, restaurante, passeios ecológicos, entre outras atrações. Os participantes vencedores, assim como a melhor torcida, serão premiados com troféus.

O tradicional Arraial do Comerciário é um evento para toda a família, com entrada gratuita, realizado no centro da cidade.

Leia mais:

Feira do Paço acontece nesse fim de semana em Manaus

Categoria Ouro do Festival Folclórico do Amazonas inicia no domingo (10)